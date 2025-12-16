Pochodząca z Inowrocławia Małgorzata Wnuczek zaginęła w Wielkiej Brytanii 31 maja 2006 roku. Z informacji przekazanych przez rodzinę mieszkającą w Polsce wynikało, że 27-letnia wówczas kobieta ostatni raz kontaktowała się z nimi dwa dni wcześniej.

Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań oraz wielokrotnie ponawianych apeli, zarówno ze strony jej bliskich, jak i policji, nie udawało się ustalić, co stało się z Małgorzatą Wnuczek. Śledztwo w sprawie zaginięcia zostało w 2009 roku przeklasyfikowane na śledztwo w sprawie zabójstwa, a w 2013 roku zostało ono zawieszone po wyczerpaniu wszystkich ówczesnych tropów.

Brytyjska policja potwierdza. Małgorzata Wnuczek nie żyje

Policjanci wznowili poszukiwania Polki we wrześniu. W październiku w zaroślach przy Great Central Way w Leicester odnaleziono szczątki, które wysłano do badań kryminalistycznych. Funkcjonariusze potwierdzili, że należały one do zaginionej kobiety.

ZOBACZ: Myśleli, że pomagają policji. Seniorzy stracili milion złotych



Jak przypomniano w oficjalnym komunikacie brytyjskiej policji, w czerwcu 2023 roku, po otrzymaniu informacji od polskiej policji, jednostka specjalna East Midlands Special Operations Unit (EMSOU), przez kilka dni prowadziła przeszukiwania w rzece Soar pomiędzy mostami przy Mill Lane i Upperton Road.

Na tym etapie śledztwa w rejonie Manchesteru aresztowano 39-letniego mężczyznę pod zarzutem pomagania przestępcy i utrudniania dochodzenia wymiarowi sprawiedliwości. Później został on zwolniony i nie podjęto wobec niego dalszych kroków.

Dochodzenie trwa. Policjanci chcą ustalić przyczynę śmierci Polki

"Chciałabym złożyć najszczersze kondolencje rodzinie Małgorzaty. Chociaż ta wiadomość zakończyła prawie 20 lat niepewności i braku informacji o tym, gdzie jest Małgorzata, wiem, że nie przyniesie ona ukojenia ani nie zakończy ich trwającego żalu - przekazała starsza oficer śledcza, detektyw Jenni Greenway z policji w Leicester.

ZOBACZ: Tożsamość 13-letniej ofiary z Hiroszimy ustalona po prawie 80 latach

Brytyjczycy kontynuują dochodzenie we współpracy z funkcjonariuszami z Polski. Jak przekazano w komunikacie, pozostają w tej sprawie w kontakcie z Komendą Powiatową Policji w Bydgoszczy. Dalsze śledztwo ma na celu ustalenie przyczyny śmierci kobiety.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

adg / polsatnews.pl / leics.police.uk