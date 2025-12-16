Zabójstwo uczennicy w Jeleniej Górze. 12-latka "zatrzymana"

W poniedziałek w pobliżu szkoły podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze odnaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak wówczas informowała policja, wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo.

Zabójstwo w Jeleniej Górze. Nowe informacje ws. 12-latki

- Ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona. Sąd rodzinny w Jeleniej Górze wyraził zgodę na zatrzymanie tej nieletniej - mówiła prok. Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

- Dziewczynki znały się z widzenia, lecz nie były koleżankami - doprecyzowała prokurator.

Na ciele 11-latki ujawniono ślady zadane ostrym narzędziem. - Zabezpieczono dowody, w tym nóż, którym najprawdopodobniej zadano pokrzywdzonej rany - dodała prokurator.

ZOBACZ: Tragedia w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"

We wtorek odbędzie się sekcja zwłok 11-latki. Według prokuratury motyw działania zatrzymanej nieletniej nie jest znany. Sprawą 12-latki zajmie się we wtorek sąd rodzinny, który wcześniej wyraził zgodę na jej zatrzymanie.

Jelenia Góra. Psychologowie mają wspomóc dzieci i nauczycieli

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zapowiedział we wtorek, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej w Jeleniej Górze.

"W związku z tragicznymi wydarzeniami w Jeleniej Górze informuję, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej" - napisał Wiesław Szczepański. Zapewnił, że "nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie szpitala ani na ciągłość udzielania świadczeń".

Rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko informował w poniedziałek, że w Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta. Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.

ZOBACZ: Wyrwał niemowlę z rąk matki. Porywacz zatrzymany przez policję

Spotkania z pedagogami i psychologami mają też odbyć się na terenie pozostałych szkół, a za ich organizację mają odpowiadać dyrektorzy. W dniach 22-23 grudnia, kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z poniedziałkową tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego.

W poniedziałek jeleniogórska policja podawała w komunikacie, że funkcjonariusze wytypowali osobę nieletnią, która może mieć związek ze śmiercią 11-latki (podawano wówczas, że chodzi o 12-letnią dziewczynkę). Podano również, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działania osób trzecich. Po tragedii prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni