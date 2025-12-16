Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek, że Kijów popiera pomysł zawieszenia broni, w szczególności w odniesieniu do ataków na infrastrukturę energetyczną, w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Ukraina proponuje rozejm świąteczny. Rzecznik Kremla odpowiada

Zapytany we wtorek o tę propozycję Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Władimira Putina, oznajmił, że z perspektywy Kremla dyskusje o zawieszeniu broni sprowadzają się do tego, czy obie strony są gotowe "zawrzeć porozumienie".

ZOBACZ: Międzynarodowa komisja rozpatrzy ukraińskie roszczenia. "Rosja nie może uciec od zapłacenia"

Jego zdaniem Rosja prawdopodobnie nie przystąpi do takiego rozejmu, jeśli Ukraina skoncentruje się na "krótkoterminowych, niewykonalnych rozwiązaniach", a nie na trwałym porozumieniu.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Oficjalne stanowisko Moskwy

Według słów Pieskowa Moskwa upiera się przy dążeniu do tego, co określa mianem pokoju na własnych warunkach. Władze Rosji twierdzą, że jakiekolwiek zawieszeni broni dałoby Ukrainie czas na przegrupowanie sił i przygotowanie się do dalszych działań na froncie.

ZOBACZ: "Musimy być gotowi na twarde działania". Tusk po szczycie w Helsinkach

- Chcemy zakończyć tę wojnę, osiągnąć nasze cele, zabezpieczyć nasze interesy i zagwarantować pokój w Europie na przyszłość. Tego właśnie chcemy – powiedział Pieskow podczas spotkania z dziennikarzami.



Rzecznik Putina przekazał również, że Moskwa nie zapoznała się jeszcze ze szczegółami propozycji, dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w stylu artykułu 5 NATO, które - według amerykańskich i europejskich urzędników - Waszyngton zaoferował zapewnić.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

adg / polsatnews.pl / Ria Novosti / PAP