Uczeń przyszedł do szkoły z maczetą. 14-latek zatrzymany przez policję

W poniedziałek około godz. 8:30 do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu wszedł uzbrojony w maczetę 14-letni uczeń ósmej klasy.

W tym czasie na korytarzach nie było innych dzieci, bo trwały lekcje. Uzbrojonego nastolatka zauważył woźny, który postanowił go zatrzymać.

Wtedy chłopak zaatakował go plastikową częścią maczety, po czym uciekł. Interweniującemu 59-latkowi nic się nie stało.

Policja zatrzymała 14-latka na drodze niedaleko szkoły. Został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Rzeszowie, skąd ma trafić do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg. 14-letni uczeń wszedł do szkoły z maczetą

Na miejscu działało 20 funkcjonariuszy. - Pracowaliśmy dwutorowo, policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego wykonywali czynności procesowe, wykonywali oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny pokrzywdzonego i sprawcy. Zabezpieczyli szkolny monitoring, jak również wykonali dokumentację fotograficzną. Ten materiał dowodowy jest w dalszym ciągu poszerzany. Od rana przesłuchiwani są świadkowie - mówiła Polsat News podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, rzecznik KMP w Tarnobrzegu.

ZOBACZ: Uczeń zaatakował nauczycielkę w trakcie lekcji. Kobieta trafiła do szpitala

Jak przekazała reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek, "pojawiają się nieoficjalne informacje, jakoby miał to być odwet za zwolnienie z pracy matki chłopca". - Kobieta pracowała w tej placówce około roku temu - relacjonowała dziennikarka.

Policja prowadzi czynności w kierunku usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale o statecznej kwalifikacji czynu zadecyduje sąd rodzinny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni