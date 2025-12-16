Student KUL planował zamach na jarmark świąteczny. Uczelnia reaguje

19-letni Mateusz W. to student pierwszego roku prawa. Usłyszał zarzut dotyczący podejmowania działań przygotowawczych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, który mógł skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami wielu osób.

KUL reaguje na zatrzymanie. Student zawieszony

8 grudnia na Katolicki Uniwersytet Lubelski dotarło pismo z sądu z informacją o tymczasowym aresztowaniu, które zostało zastosowane wobec wskazanego studenta 2 grudnia - powiedział rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że student został zawieszony w prawach studenta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Mogą go spotkać ze strony szkoły także inne kary, najcięższą z nich jest wydalenie z uczelni.

ZOBACZ: Miał przygotować zamach. Student KUL zatrzymany

Do zatrzymania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszło 30 listopada.

Planował "jakiś" zamach. Mateusz W. kontaktował się z Państwem Islamskim

- Przeprowadzono przeszukania, w wyniku których zatrzymano nośniki danych, w tym telefon komórkowy należący do Mateusza W., jak również przedmioty związane z religią islamu. To dowody, które mają istotne znaczenie dla postępowania. (...) Działania Mateusza W. polegały przede wszystkim na podejmowaniu rozmów, nawiązywaniu kontaktów m.in. z przedstawicielami Państwa Islamskiego, a także gromadzeniem informacji na temat materiałów wybuchowych, miejsca ich zakupu - przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

- Działania Mateusza W. nie wyszły poza fazę przygotowania. Z oględzin telefonu wynika, iż jego działanie ograniczało się w zasadzie do prowadzenia rozmów o tym, iż planuje on przygotować "jakiś" zamach w miejscu publicznym, gdzie znajdowałoby się 10-20 osób. Padło tam sformułowanie "na przykład na jarmarku", przy czym nie ma sformułowania dotyczącego konkretnego miejsca - dodano.

ABW zatrzymała studenta. "Zauroczył się islamem"

- Mężczyzna bardzo mocno zauroczył się islamem, zauroczył się czy zakochał w terroryzmie, dążył do nawiązania kontaktów z Państwem Islamskim - powiedział podczas briefingu prasowego rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dodał też, że funkcjonariusze ABW "zapobiegli tragedii".

Według informacji przekazanych przez Dobrzyńskiego, celem Mateusza W. było wzbudzenie strachu, a także wsparcie Państwa Islamskiego - służby zabezpieczyły nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem.

Student prawa najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni