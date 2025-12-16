Burzliwa debata nad propozycją likwidacji Instytutu Przejrzystości, Dostępu do Informacji Publicznej, Ochrony Danych Osobowych i Odpowiedzialności Miasta Meksyk i zastąpienia jej nowym organem doprowadziła podczas poniedziałkowej sesji w kongresie miasta Meksyk do poważnej awantury.

Jak podaje serwis "Los Angeles Press", od początku atmosfera była bardzo napięta. Przeciwnicy rządzącej partii Morena zaczęli wchodzić na mównicę w geście protestu przeciwko proponowanej reformie. Przedstawiciele obu stron zaczęli wznosić okrzyki, zapanował chaos.

Kongres miasta Meksyk. Awantura podczas debaty nad reformą

Sytuację próbował ratować przewodniczący izby, ale za jego plecami zaczęła się regularna bójka. Jak widać na nagraniach, przeciwnicy polityczni zaczęli się szarpać i ciągnąć za włosy.

Jedna z przedstawicielek opozycji ogłosiła, że porozumienie zostało zerwane i przejmuje mównicę, wokół której zgromadził się tłum. Konfrontacja z użyciem siły fizycznej spowodowała przerwę w obradach.

ZOBACZ: Eksplozja i pożar w sklepie w Meksyku. Nie żyją 23 osoby, wielu rannych

"Po powrocie parlamentarzystów opozycja opuściła salę, a koalicja rządząca przegłosowała reformy podczas ich nieobecności" - podano.

To kolejny w tym roku incydent z użyciem przemocy w meksykańskiej polityce. W sierpniu do podobnych scen doszło w krajowym senacie. Wtedy przedmiotem sporu stała się dyskusja wokół ograniczeń w korzystaniu z prawa do wypowiedzi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni