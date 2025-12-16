Koniec misji. Niemcy wycofują z Polski baterie Patriot

Misja wojskowa Bundeswehry w Polsce rozpoczęła się w styczniu 2025 roku. Uczestniczyło w niej około 200 żołnierzy niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Początkowo misja miała trwać pół roku, jednak przedłużono ją m.in. w celu zabezpieczenia dostaw dla ukraińskich sił zbrojnych.

Niemieccy żołnierze w Polsce. Wkrótce przybędą kolejni

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius, cytowany przez agencję dpa podkreślił, że w ostatnich miesiącach żołnierze Bundeswehry stacjonujący w Polsce "doświadczyli całego spektrum prowokacji i zagrożeń hybrydowych". - Reagowali na nie zdecydowanie, a jednocześnie rozważnie - podkreślił, dziękując wojskowym za ich zaangażowanie.

Koniec misji nie oznacza zakończenia obecności niemieckich żołnierzy w Polsce. Jak poinformował dziennik "Bild", w przyszłym roku kilkudziesięciu żołnierzy Bundeswehry przyjdziecie do naszego kraju, aby wesprzeć działania w ramach operacji "Tarcza Wschód".

Od kwietnia będą oni pomagać przy zabezpieczaniu granicy z Białorusią i Rosją. Misja niemieckich żołnierzy ma trwać według obecnych planów do końca 2027 roku.

Wkład Niemców w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej

Przypomnijmy, że chroniony dotąd przez Niemców port lotniczy Rzeszów-Jasionka jest największym hubem logistycznym pomocy dla Ukrainy. Obecnie zabezpieczenie tego obiektu zapewnią holenderskie baterie obrony powietrznej.

Niemcy wnoszą wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Na lotnisku pod Malborkiem, gdzie znajduje się 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, stacjonują dwa niemieckie myśliwce Eurofighter. Ich obecność przewidziana jest wstępnie do marca 2026 r. i stanowi odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony w ostatnich tygodniach.

