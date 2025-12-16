Mgły, szadź i utrudnienia na drogach. Pogoda we wtorek i środę

We wtorek rano będzie mglisto. Przed południem widoczność może spaść do 200 metrów, a w dolinie Wisły nawet do 100 metrów. Na drogach może być niebezpiecznie - marznąca szadź może negatywnie wpływać na przyczepność.

Pogoda we wtorek 16 grudnia - chłodno i mgliście, w całym kraju chmury

Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 2 st. C. w Suwałkach do 7 st. w okolicach Krakowa. W centrum kraju od 3 do 6 st. Wiatr będzie słaby, synoptycy nie prognozują żadnych opadów.

W nocy z wtorku na sobotę temperatura spadnie do -2 st. C, jedynie w górach i kotlinach górskich oraz częściowo na zachodnie kraju może być zimniej od -3 do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na Podkarpaciu i wysokich górach może wiać z prędkością do 60-70 km/h.

W środę przejaśnienia, dzień upłynie bez opadów

W środę nad dużą częścią kraju nadal będą utrzymywać się chmury, ale dojdzie także do przejaśnień i wypogodzeń. Temperatura maksymalna od 2 do 7 st. C, cieplej na południu i południowym wschodzie - nawet 8-10 st. C. Dzień upłynie bez opadów.

Lokalnie osadzająca się szadź może wywołać utrudnienia na drodze. Ponadto kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na mgły, które mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do -2 st. C na Suwalszczyźnie, do zera w centrum.

