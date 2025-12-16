Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Były premier Mateusz Morawiecki wystąpi we wtorkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi w studiu telewizyjnym z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu Bogdan Rymanowski porozmawia z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocniczką rządu ds. programu SAFE.

 

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

WIDEO: Borys Budka o Jarosławie Kaczyńskim: Byłby w stanie zrobić Brauna premierem
adg / polsatnews.pl
