Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Były premier Mateusz Morawiecki wystąpi we wtorkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu Bogdan Rymanowski porozmawia z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocniczką rządu ds. programu SAFE.
Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej