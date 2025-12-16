Kreml reaguje na szczyt w Berlinie. "Nie możemy iść na kompromis"

W poniedziałek w Berlinie doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z delegacją amerykańską. Następnie prezydent Ukrainy spotkał się z liderami państw europejskich, m.in. premierem Donaldem Tuskiem. Tematem rozmów był plan pokojowy, ale też gwarancje bezpieczeństwa i odbudowa po wojnie.

Według wiceszefa rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie na razie nie wypracowano stanowiska wobec ustaleń z Berlina. - Nie mamy wiedzy, co tam miało miejsce - powiedział Riabkin.

Rosjanie odpowiadają na szczyt w Berlinie. Żądają pięciu ukraińskich obwodów

Kremlowski polityk zapowiedział, że Rosja nie ma w planach chodzenia na kompromisy w kwestii ustępstw terytorialnych. W jego ocenie do Rosji należy już nie tylko Krym, ale też terytoria tzw. Noworosji (Donieck i Ługańsk) oraz obwody zaporoski i chersoński.

- Łącznie mamy pięć podmiotów i my w żadnym wypadku nie możemy iść w ich sprawie na kompromis, dlatego, że według nas byłoby to rewizją fundamentalnego elementu naszej państwowości zapisanego w naszej konstytucji - powiedział Riabkow.

Rosyjski wiceminister jednoznacznie krytycznie odniósł się do kolejnych prac nad planem pokojowym.

- Ukraińskie władze wspierane przez niektóre stolice europejskie oczekują głębokiej i, powiedziałbym, skrajnie błędnej zmiany pierwotnych planów pokojowych przedstawionych przez stronę amerykańską, które były omawiane podczas wizyty Witkoffa w Moskwie - przekazał polityk.

Pierwotny 28-punktowy zakładał m.in. redukcję liczebności ukraińskiej armii i znaczne ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji.

Riabkow: Żadnych wojsk NATO na terytorium Ukrainy

Kreml odrzuca także przedstawiony po szczycie w Berlinie pomysł rozmieszczenia na terytorium Ukrainy sił państw europejskich, które miałyby być wsparciem ukraińskim armii i stanowić zarazem gwarancję bezpieczeństwa.

- Jesteśmy otwarci na omówienie możliwych wariantów rozwiązań. Jednakże w żadnych okolicznościach nie jesteśmy gotowi wesprzeć, zatwierdzić czy nawet pogodzić się z jakąkolwiek obecnością wojsk NATO terytorium Ukrainy - powiedział Riabkow.

Mimo krytycznego stanowiska do ustaleń z Berlina rosyjski polityk twierdzi, że osiągnięcie porozumienia w sprawie Ukrainy jest bliskie.

- Jestem pełen wiary, wręcz przekonany, że znajdujemy się u progu rozwiązania tego strasznego kryzysu - powiedział wiceminister.

