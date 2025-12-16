Kopia Statuy Wolności przegrała z wiatrem. 24-metrowy monument runął na ziemię
Do niebezpiecznego incydentu doszło w gminie Guaiba w Brazylii. W poniedziałek, w wyniku silnie wiejącego wiatru przewróciła się kopia amerykańskiej Statuy Wolności, która ustawiona była na parkingu tuż obok centrum handlowego.
O zdarzeniu informuje portal Metropoles. Według informacji lokalnych dziennikarzy, 24-metrowy pomnik runął z powodu silnego wiatru. Wcześniej zapowiadano, że w regionie Guaiba należy spodziewać się podmuchów przekraczających 90 km/h.
Firma Havan, na której terenie znajdował się monument przekazała, że natychmiast po zdarzeniu miejsce zostało zabezpieczone, a na miejsce wezwani zostali specjaliści, którzy zajęli się demontażem zawalonej konstrukcji.
Brazylia. Zawaliła się Statua Wolności
Jednocześnie poinformowano, że w incydencie nikt nie ucierpiał. Parking w momencie zawalenia był praktycznie pusty.
Przedstawiciele firmy zapewnili także, że obiekt posiadał pełną dokumentację techniczną. Obiecano także przeprowadzenie prac, które mają ustalić przyczyny zdarzenia i wówczas podjęta zostanie decyzja czy obiekt ponownie zostanie ustawiony w tym miejscu.
