Kopia Statuy Wolności przegrała z wiatrem. 24-metrowy monument runął na ziemię

Świat

Do niebezpiecznego incydentu doszło w gminie Guaiba w Brazylii. W poniedziałek, w wyniku silnie wiejącego wiatru przewróciła się kopia amerykańskiej Statuy Wolności, która ustawiona była na parkingu tuż obok centrum handlowego.

Replika Statuy Wolności przewracająca się pod wpływem silnego wiatru.
T.me/pogodaUNIAN
Replika Statuy Wolności przewróciła się w Brazylii przez silny wiatr

O zdarzeniu informuje portal Metropoles. Według informacji lokalnych dziennikarzy, 24-metrowy pomnik runął z powodu silnego wiatru. Wcześniej zapowiadano, że w regionie Guaiba należy spodziewać się podmuchów przekraczających 90 km/h.

 

 

Firma Havan, na której terenie znajdował się monument przekazała, że natychmiast po zdarzeniu miejsce zostało zabezpieczone, a na miejsce wezwani zostali specjaliści, którzy zajęli się demontażem zawalonej konstrukcji.

Brazylia. Zawaliła się Statua Wolności

Jednocześnie poinformowano, że w incydencie nikt nie ucierpiał. Parking w momencie zawalenia był praktycznie pusty.

 

Przedstawiciele firmy zapewnili także, że obiekt posiadał pełną dokumentację techniczną. Obiecano także przeprowadzenie prac, które mają ustalić przyczyny zdarzenia i wówczas podjęta zostanie decyzja czy obiekt ponownie zostanie ustawiony w tym miejscu.

 

