Kłopoty syna polityka PiS. Jest akt oskarżenia

Naczelnik I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu Rafał Ruta poinformował, że akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Kwidzynie z uwagi na miejsce popełnienia zarzucanych czynów.

- Mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności - powiedział prokurator Ruta.

Prokuratura Okręgowa w Toruniu w połowie września przedstawiła synowi polityka PiS, Antoniemu K., zarzut trzykrotnego zgwałcenia w 2009 r. w Gdańsku i Danielinie małoletniej Magdaleny N., która w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat.

Prokurator Ruta podkreślił, że Antoni K. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej.

Kłopoty syna polityka PiS. Zastosowano środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tys. zł, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z obowiązkiem informowania o każdej zmianie miejsca pobytu, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Antoni K. stosownie do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich został zbadany przez biegłych psychiatrów, psychologa i biegłego seksuologa. Uzyskano także pisemną opinię biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa.

Antoni K. w rozmowie z TVN24 powiedział, że nie zrobił nic złego i dołoży wszelkich starań, żeby prawda wyszła na jaw, a całą sprawę ocenił jako atak na polską prawicę i polską rodzinę, atak na jego ojca, który - jak zaznaczył - jest odważnym politykiem prawicy.

Wcześniej sprawą Antoniego K. zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ale śledztwo dwukrotnie było umarzane - 3 sierpnia 2017 r. i 10 czerwca 2019 r. Następnie sprawa trafiła do toruńskiej prokuratury, która we wrześniu 2024 r. wznowiła śledztwo.

