W poniedziałkowym losowaniu Powerball w Stanach Zjednoczonych do wygrania było około 1,14 miliarda dolarów. Mogła to być szósta co do wielkości wygrana w historii loterii i druga tak wysoka w tym roku - informuje CBS News.

USA: Nie padła "szóstka" w Powerball

Jak opisuje "USA Today", rok 2025 był historyczny dla Powerball. We wrześniu padła druga co do wielkości kumulacja w historii gry, szacowana na 1,787 miliarda dolarów. Zwycięskie losy sprzedano wówczas w dwóch stanach: w Montanie i Teksasie. To dopiero drugi taki przypadek, gdy w loterii jedna po drugiej padają wygrane o wartości ponad miliarda dolarów.

Do tej pory najwyższa kumulacja nie tylko w Powerball, ale w historii amerykańskiej loterii, wynosiła 2,04 miliarda dolarów. W losowaniu 7 listopada 2022 roku "szóstkę" trafił gracz z Kalifornii.

Kumulacja jeszcze wzrosła. Do zgarnięcia prawdziwa fortuna

Brak zwycięzcy w poniedziałkowym losowaniu oznacza, że w puli będzie teraz jeszcze więcej pieniędzy - główną wygraną w Powerball szacuje się obecnie na około 1,25 miliarda dolarów.

Aby zgarnąć główną nagrodę w loterii Powerball, należy trafić sześć cyfr. Potencjalny zwycięzca lub zwycięzcy będą mogli wybrać między wypłatą 1,25 miliardów dolarów w formie rat lub jednorazową wypłatą z góry szacowaną na 572,1 miliona dolarów. Obie kwoty podlegają jeszcze opodatkowaniu.

Losy Powerball kosztują dwa dolary za sztukę i są sprzedawane w 45 stanach, Dystrykcie Kolumbii, Portoryko i Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Prawdopodobieństwo trafienia "szóstki" jest niezwykle niskie i wynosi 1 do 292,2 miliona.

