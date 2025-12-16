Średnio 48 proc. obywateli Unii Europejskiej ufa instytucjom UE, podczas gdy zaufanie do rządów krajowych wyraża 33 proc. z nich - wynika z przeprowadzonego jesienią badania Eurobarometru.

Różnica wynosi 15 pkt proc., co jest kluczową cechą obecnych nastrojów społecznych w UE. Podział ten jest jeszcze bardziej zauważalny w przypadku krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii - czytamy.

Zaufanie do UE, nowy sondaż. W oczy rzucają się wyniki z trzech krajów

Z danych Eurobarometru wynika, że na Łotwie poziom zaufania do instytucji Unii Europejskiej wynosi 55 proc., podczas gdy do rządu krajowego - 31 proc.

"W większości krajów UE wskaźnik ten nie sięga nawet 40 proc. Innymi słowy, Łotysze postrzegają UE jako instytucję znacznie bardziej wiarygodną i przewidywalną niż ich własne rządy" - pisze serwis lsm.lv.

W Estonii obserwuje się podobne tendencje jak na Łotwie: wysokie poparcie dla UE (52 proc.) i bardziej powściągliwa postawa wobec krajowych władz politycznych (36 proc.), przy czym ponad 80 proc. Estończyków uważa, że ​​członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło korzyści ich krajowi.

Tymczasem Litwa znajduje się w pierwszej trójce państw UE o najwyższym poziomie zaufania do Unii Europejskiej. 66 proc. obywateli deklaruje zaufanie do europejskich instytucji, podczas gdy zaufanie do rządu krajowego jest niższe i w ciągu ostatniego roku zmniejszyło się o 11 pkt proc. i wynosi obecnie 34 proc.

"Kraje bałtyckie charakteryzują się niezmiennie wysokim poziomem zaufania do instytucji Unii Europejskiej" - czytamy.

Korzyści z członkostwa w UE. Europejczycy zabrali głos w sondażu

Z badania wynika również, że 74 proc. obywateli UE uważa, że ​​ich kraje skorzystały z członkostwa we Wspólnocie - to jeden z najwyższych wskaźników w ciągu ostatnich piętnastu lat. W dwóch krajach bałtyckich odsetek ten jest jeszcze wyższy: na Litwie - 92 proc., a w Estonii – 82 proc. Z kolei na Łotwie 69 proc. respondentów podziela tę opinię.

"Nawet przy krytycznym nastawieniu do polityki krajowej, członkostwo w UE w regionie bałtyckim jest postrzegane jako wsparcie strukturalne - gospodarcze, polityczne i oparte na wartościach" - czytamy

Jak podaje z kolei agencja Ukrinform, większość obywateli krajów UE wykazuje wysoki poziom zaufania do instytucji europejskich i popiera politykę Unii Europejskiej w zakresie udzielania Ukrainie pomocy humanitarnej, gospodarczej, finansowej i wojskowej.

