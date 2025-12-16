Bardziej ufają UE niż władzom w kraju. Zaskakujące wyniki sondażu

Pomimo ogólnego spadku zaufania do instytucji politycznych w Europie, mieszkańcy UE są bardziej przychylni instytucjom unijnym niż własnym rządom - wynika z badania Eurobarometru. Różnice w tym zakresie są najbardziej widoczne w krajach bałtyckich - Litwie, Łotwie i Estonii.

Budynek Parlamentu Europejskiego z flagami państw członkowskich na tle mapy Europy z zaznaczonymi krajami bałtyckimi.
Pixabay/Google Earth
Z sondażu wynika, że zaufanie do instytucji UE jest wyższe niż do rządów krajowych

Średnio 48 proc. obywateli Unii Europejskiej ufa instytucjom UE, podczas gdy zaufanie do rządów krajowych wyraża 33 proc. z nich - wynika z przeprowadzonego jesienią badania Eurobarometru.

 

Różnica wynosi 15 pkt proc., co jest kluczową cechą obecnych nastrojów społecznych w UE. Podział ten jest jeszcze bardziej zauważalny w przypadku krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii - czytamy.

Zaufanie do UE, nowy sondaż. W oczy rzucają się wyniki z trzech krajów

Z danych Eurobarometru wynika, że na Łotwie poziom zaufania do instytucji Unii Europejskiej wynosi 55 proc., podczas gdy do rządu krajowego - 31 proc.

 

"W większości krajów UE wskaźnik ten nie sięga nawet 40 proc. Innymi słowy, Łotysze postrzegają UE jako instytucję znacznie bardziej wiarygodną i przewidywalną niż ich własne rządy" - pisze serwis lsm.lv.

 

ZOBACZ: "Usłyszałem to po raz pierwszy". Premier o kulisach rozmów w Berlinie

 

W Estonii obserwuje się podobne tendencje jak na Łotwie: wysokie poparcie dla UE (52 proc.) i bardziej powściągliwa postawa wobec krajowych władz politycznych (36 proc.), przy czym ponad 80 proc. Estończyków uważa, że ​​członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło korzyści ich krajowi.

 

Tymczasem Litwa znajduje się w pierwszej trójce państw UE o najwyższym poziomie zaufania do Unii Europejskiej. 66 proc. obywateli deklaruje zaufanie do europejskich instytucji, podczas gdy zaufanie do rządu krajowego jest niższe i w ciągu ostatniego roku zmniejszyło się o 11 pkt proc. i wynosi obecnie 34 proc.

 

"Kraje bałtyckie charakteryzują się niezmiennie wysokim poziomem zaufania do instytucji Unii Europejskiej" - czytamy.

Korzyści z członkostwa w UE. Europejczycy zabrali głos w sondażu

Z badania wynika również, że 74 proc. obywateli UE uważa, że ​​ich kraje skorzystały z członkostwa we Wspólnocie - to jeden z najwyższych wskaźników w ciągu ostatnich piętnastu lat. W dwóch krajach bałtyckich odsetek ten jest jeszcze wyższy: na Litwie - 92 proc., a w Estonii – 82 proc. Z kolei na Łotwie 69 proc. respondentów podziela tę opinię.

 

"Nawet przy krytycznym nastawieniu do polityki krajowej, członkostwo w UE w regionie bałtyckim jest postrzegane jako wsparcie strukturalne - gospodarcze, polityczne i oparte na wartościach" - czytamy

 

Jak podaje z kolei agencja Ukrinform, większość obywateli krajów UE wykazuje wysoki poziom zaufania do instytucji europejskich i popiera politykę Unii Europejskiej w zakresie udzielania Ukrainie pomocy humanitarnej, gospodarczej, finansowej i wojskowej.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
