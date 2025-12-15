Dariusz K. miał utrudniać policjantom pracę m.in. poprzez proponowanie, by sami poddali się badaniu trzeźwości zamiast niego. Za to przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, a za prowadzenie samochodu po pijanemu – do trzech lat więzienia.

Mężczyzna trafił w ręce policji w czwartek wieczorem. Podczas przesłuchania odmówił jednak składania wyjaśnień. W piątek został zawieszony w funkcji prokuratora, otrzymał tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i opuszczania kraju. Po zakończeniu czynności policyjnych w sobotę Dariusz K. został zwolniony.

Pijany prokurator spowodował wypadek. Usłyszał zarzuty

Do kolizji z udziałem prokuratora doszło w czwartek ok. godz. 16.30 na drodze krajowej nr 92 w Grzegorzewie (woj. wielkopolskie). Jak relacjonowali świadkowie wypadku, samochód prokuratora Dariusza K. uderzył w stojący przed nim inny samochód osobowy, którym podróżowała czteroosobowa rodzina.

Zdaniem świadków, gdy prokurator wysiadł z auta, wyglądał i zachowywał się w sposób jednoznacznie wskazujący na stan nietrzeźwości.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy, mężczyzna nie chciał poddać się badaniu alkomatem. Tego samego dnia K. został zatrzymany przez policję.

Wykonane w kolskim szpitalu badania krwi wykazały odpowiednio 2,1 promila, 2,09 promila i 2,05 promila alkoholu we krwi.

12 grudnia do Sądu Najwyższego trafił wniosek o uchylenie immunitetu prokuratora. Następnego dnia SN wyraził na to zgodę, co umożliwiło Prokuraturze przedstawienie podejrzanemu zarzutów.

Co do zasady, prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany – bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Jak przypomina Prokuratura Krajowa, przepis ten nie dotyczy zatrzymania "na gorącym uczynku", co miało miejsce w przypadku Dariusza K.

