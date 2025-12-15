22 grudnia zacznie się kalendarzowa zima. Pogoda jednak dotychczas nie dawała nam odczuć, że zbliża się najchłodniejsza część roku. Grudzień był bardzo ciepły w całym kraju i obecnie temperatury wciąż są zdecydowanie wyższe od średniej wieloletniej. Wkrótce temperatury spadną, jednak w okolicach świąt Bożego Narodzenia dalej mogą być dodatnie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ochłodzenie tuż przed Bożym Narodzeniem. Tak zacznie się zima

Synoptycy IMGW zaprezentowali pierwszą prognozę, która swoim zasięgiem obejmuje Wigilię Bożego Narodzenia. Choć istnieją teoretyczne szanse na lokalnie białe święta, to będą one symboliczne.

Od początku grudnia w całym kraju jest zdecydowanie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Na wschodzie miejscami anomalia temperatury przekracza 6 stopni, czyli o tyle jest cieplej niż średnio w latach 1991-2020. Ten trend się utrzymuje: w połowie miesiąca cały czas za dnia mamy kilka stopni powyżej zera, a w kolejnych dniach na zachodzie temperatury zbliżą się do 10 st. C.

Niedługo przed świętami nastąpi jednak wyraźny zwrot w pogodzie. Zrobi się chłodniej niż obecnie i w okolicach Wigilii będzie przeważnie od jednego do trzech stopni powyżej zera. Lokalnie na terenach podgórskich za dnia może panować nawet minimalny mróz.

IMGW Prognoza IMGW pokazuje, że najbliższe dni mogą być cieplejsze niż zwykle, a tuż przed Wigilią zacznie się ochładzać

Możliwe, że po Wigilii świąteczne dni będą chłodniejsze w dużej części Polski, z lokalnymi ujemnymi temperaturami, głównie na południowych krańcach kraju.

Obniżenie temperatury daje pewne nadzieje na bardziej zimową aurę podczas świąt. Wiele jednak zależy od prognozowanych opadów w tym czasie. Nie można ich całkowicie wykluczyć, lecz nawet jeśli się pojawią, mogą być symboliczne.

Pogoda na Boże Narodzenie przyniesie śnieg? Może popadać tylko lokalnie

Największych opadów śniegu w tym sezonie doświadczyliśmy w listopadzie. Potem, wraz z wyraźniejszym ociepleniem utrzymującym się od początku grudnia, mieliśmy więcej deszczu niż śniegu.

Na nizinach biały puch zniknął praktycznie bez śladu i utrzymuje się tylko w górach oraz na terenach podgórskich. Do Bożego Narodzenia największa warstwa śniegu na nieco niżej położonych terenach utrzyma się najpewniej w południowych rejonach Małopolski.

WXCHARTS W okolicach świąt na terenach podgórskich warstwa śniegu może się utrzymać w rejonie Małopolski

Możliwe, że od weekendu nasilą się opady. Przede wszystkim będzie padać deszcz. Z czasem jednak, wraz z nadejściem niższych temperatur może się pojawić deszcz ze śniegiem lub sam śnieg.

Bardziej zimowych opadów niedługo przed świętami można się spodziewać głównie w Małopolsce, lecz również na północnym wschodzie kraju.

Może się okazać, że w Wigilię bardziej biało zrobi się na Podkarpaciu - tam może popadać sam śnieg, zaś miejscami w centrum i na południu lokalnie również deszcz ze śniegiem. Jeśli takie opady się pojawią, nie powinny być zbyt silne i na nizinach warstwa śniegu raczej się nie utrzyma.

IMGW Na Boże Narodzenie lokalnie mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem

Są to dopiero wstępne prognozy pogody na Wigilię, więc sytuacja może się jeszcze zmienić. Najlepiej sprawdzają się szacunki na okres nie dłuższy niż tydzień. Prognozy na kolejne dni obarczone są większym ryzykiem błędu, więc powinno się je traktować jako szacunkowe.

