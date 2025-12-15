Amerykanie zaprezentowali nową broń. Wymowne słowa generała

Ujawnienie nowych informacji o Dark Eagle odbyło się w Redstone Arsenal w Alabamie. Podczas wydarzenia sekretarz obrony Pete Hegseth wyznaczył ten obszar na nową siedzibę dowództwa kosmicznego Stanów Zjednoczonych, co było już wcześniej zapowiadane przez prezydenta Donalda Trumpa.

Amerykanie mają nową broń. Ostrzeżenie dla Rosji?

Armia poinformowała, że nowy pocisk Dark Eagle będzie miał zasięg 3,5 tys. km. Jest to broń hipersoniczna, co oznacza, że poruszała się co najmniej pięć razy szybciej niż dźwięk (powyżej 6 tys. km/h). Dokładna prędkość pocisku nie jest jeszcze znana.

Gen. Franciso Lozano wyjaśnił, że zasięg nowej broni wystarczy, by rakieta dotarła z Londynu do Moskwy, z Guamu do Chin lub z Kataru do Teheranu. Wcześniej wojskowy zapowiadał, że planowane jest osiągnięcie gotowości operacyjnej Dark Eagle do końca br. Na początku 2026 r. system - zgodnie z oczekiwaniami - ma natomiast zostać umieszczony w Niemczech i Japonii.

Wysoka mobilność Dark Eagle. Odpala się z ziemi i z morza

Podczas prezentacji wskazano również, że głowica pocisku waży mniej niż 13,6 kilograma. Oznacza to, że jest znacznie lżejsza niż głowice wielu pocisków średniego zasięgu. Przedstawiciele amerykańskiej armii twierdzą, że zaprojektowano ją tak, by mogła razić obszar "wielkości parkingu".

Jak zauważa branżowy amerykański serwis The War Zone, wcześniej Pentagon podawał, że zasięg Dark Eagle wynosi 2775 km. Nie jest jasne, czy dane te uległy zmianie w związku z ewolucją broni i jej testami, czy też poprzednie zostały celowo "zaniżone", co jest częstą praktyką w przypadku informacji dotyczących systemów rakietowych.

Pentagon postawił na wysoką mobilność Dark Eagle, stąd pocisk został zaprojektowany tak, by można go było wystrzelić z ruchomych platform naziemnych oraz z okrętów nawodnych i podwodnych.

