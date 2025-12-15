Służby otrzymały zgłoszenie o znalezieniu zwłok w poniedziałek ok. godz. 15. Jak donosi lokalny serwis portalik24.pl, policjanci pracują na miejscu tragedii, zabezpieczając ślady i ustalając okoliczności zdarzenia.

Tragedia w Jeleniej Górze. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"

Podinspektor Edyta Bagrowska przekazała Interii, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Dodała, że nie ma innych ofiar i trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze. Wszczęto śledztwo, a szczegółowe informacje zostały utajnione, ponieważ - jak wyjaśnił Interii st. asp. Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu- "podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa".

Z ustaleń RMF FM wynika, że ciało dziewczynki znaleziono na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ok. 200 m od szkoły podstawowej nr 10.

adg / polsatnews.pl / Interia / portalik24.pl