Spotkanie europejskich liderów z Zełenskim. Donald Tusk leci do Berlina

Premier Donald Tusk weźmie w poniedziałek udział w obchodach 80. rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski w Wałbrzychu. Następnie poleci do Berlina, by wziąć udział w rozmowach liderów państw europejskich z Wołodymyrem Zełenskim.

Spotkanie europejskich liderów z Zełenskim. Donald Tusk leci do Berlinie

Oprócz premiera Polski na rozmowy w Berlinie uda się prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof.

Informację o udziale Tuska w szczycie potwierdził Adam Szłapka. "Od początku berlińskich negocjacji uczestniczy w nich doradca premiera ds. bezpieczeństwa, min. Robert Kupiecki. Spotkanie liderów z udziałem premiera Donalda Tuska odbędzie się dziś po południu" - przekazał w serwisie X rzecznik rządu.

Według informacji udostępnionych przez stronę ukraińską tematem rozmów w Berlinie ma być porozumienie pokojowe, ale też gwarancje bezpieczeństwa oraz powojenna odbudowa Ukrainy.

Nowy 20-punktowy plan pokojowy. Zełenski chce referendum w sprawie ustępstw

W czwartek Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o wideokonferencji, jaką przeprowadził z negocjatorami amerykańskimi. W spotkaniu wziął udział także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Zełenski potwierdził, że Amerykanie otrzymali nowy wariant planu pokojowego składający się z 20 punktów. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wszelkie ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji będą musiały zostać zaakceptowane przez naród w referendum.

Podczas rozmów z udziałem m.in. sekretarza wojny Pete Hegseth, Steve Witkoff, Jared Kushner prezydent Ukrainy zapowiedział powstanie dwóch kolejnych dokumentów - pierwszy z nich dotyczy gwarancji bezpieczeństwa, drugi kwestii gospodarczych. Właśnie te zagadnienia będą przedmiotem poniedziałkowych rozmów w Berlinie.

