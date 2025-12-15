Po dwóch latach od zaprzysiężenia rządu, sondażownia IPSOS zapytała Polaków, czy premier Donald Tusk dobrze wykonuje swoje obowiązki i wywiązuje się z kampanijnych obietnic.

Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) ma o obecnym premierze negatywną opinię. Dobrze jego działania ocenia zaś 27 proc.

Polacy ocenili Tuska i Sikorskiego. Zdania są podzielone

"Jak Pan/Pani ocenia Donalda Tuska jako polityka?" - usłyszeli uczestnicy badania IPSOS na zlecenie Radia ZET. Opcję "zdecydowanie pozytywnie" wybrało 14 proc. badanych, a "raczej pozytywnie" - 13 proc., co daje premierowi łącznie 27 proc. poparcia.

Zdecydowanymi przeciwnikami Donalda Tuska jest aż 37 proc. ankietowanych, a "raczej negatywnie" podsumowuje jego dotychczasowe działania 14 proc. osób.

Największym poparciem obecny premier cieszy się rzecz jasna wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (87 proc.). Zadowoleni z polityki Tuska są także wyborcy Lewicy - 63 proc. osób oceniło jego działania pozytywnie, a 11 proc. - negatywnie.

Reszta ugrupowań koalicyjnych i opozycyjnych ma o premierze nieco gorsze zdanie. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w 74 proc. nie ufają decyzjom szefa rządu. Podobnie jest w przypadku Konfederacji (65 proc. negatywnie, 1 proc. pozytywnie) i Konfederacji Korony Polskiej (87 proc. negatywnie, 1 proc. pozytywnie).

Niezdecydowany jest w tej kwestii elektorat Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pozytywnie na temat premiera wypowiada się 43 proc. zwolenników partii Szymona Hołowni i 24 proc. zwolenników PSL. Negatywnie – 28 proc. osób głosujących na Polskę 2050 i 46 proc. głosujących na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Szef MSZ z większym poparciem od premiera

Radosław Sikorski od wielu miesięcy wskazywany jest jako potencjalny kandydat na stanowisko szefa rządu w przypadku rezygnacji Donalda Tuska. IPSOS zapytał Polaków, czy darzą szefa MSZ zaufaniem.

30 proc. ankietowanych w badaniu wyraziło o nim pozytywną opinię, a 36 proc. – negatywną. "Zdecydowanie pozytywnie" oceniło go 15 proc., a "raczej pozytywnie" – 14 proc.

Zagorzałych przeciwników Sikorskiego jest 24 proc. "Raczej negatywnie" jako polityka ocenia go 12 proc. osób. Zdania w tej sprawie nie wyraziło zaś 22 proc. badanych.

Podobnie jak Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego najlepiej oceniają wyborcy KO (86 proc.). Wysokim poparciem cieszy się również wśród zwolenników Nowej Lewicy (69 proc.), Polski 2050 (60 proc.) i PSL (49 proc.).

Najgorsze zdanie o szefie polskiej dyplomacji mają zaś wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (84 proc.), PIS-u (71 proc.) oraz Konfederacji (63 proc.).

Sikorski zastąpi Tuska na fotelu premiera? Polacy odpowiedzieli

Mimo negatywnej oceny dotychczasowych działań premiera Donalda Tuska, ankietowani nie chcieliby, aby na stanowisku zastąpił go minister spraw zagranicznych, wskazywany do tej roli przez część publicystów.

Tuska jako premiera woli od Sikorskiego 43 proc. Polaków. 25 proc. głosujących uważa zaś, że obecny wicepremier i szef MSZ lepiej od Tuska sprawdziłby się jako szef rządu.

Jak wynika z sondażu, Tuska jako premiera popiera 55 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy 25 proc. z nich uważa, że to Sikorski lepiej sprawdziłby się na jego miejscu.

To rzadki przypadek, w którym zarówno wyborcy PIS-u, jak i Koalicji Obywatelskiej mówią niemal jednym głosem. 51 proc. zwolenników KO nie chce zmiany na stanowisku premiera, a przeciwnego zdania jest 26 proc. z nich.

Badanie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

