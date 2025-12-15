Sekundy od tragedii. Niebezpieczny incydent w powietrzu

W zdarzeniu, do którego doszło w ubiegły piątek, uczestniczyły samolot pasażerski lecący z karaibskiego Curacao do Nowego Jorku oraz tankowiec amerykańskich sił powietrznych. Pilot Airbusa twierdzi, że wojskowa maszyna przecięła trasę jego lotu bez żadnego ostrzeżenia.

Niebezpieczne zdarzenie w powietrzu. "O mało nie doszło do kolizji"

Sytuacja została zarejestrowana w rozmowach z wieżą kontroli ruchu lotniczego. Zdaniem pilota linii JetBlue, wojskowa maszyna miała przylecieć bezpośrednio przed jego samolotem w odległości "dwóch lub trzech mil". Twierdził on również, że "o mało nie doszło do kolizji w powietrzu".

- Nie mają włączonego transpondera, to skandaliczne - powiedział pilot w rozmowie z kontrolerem ruchu lotniczego. Linie lotnicze JetBlue poinformowały, że niedawny incydent został już zgłoszony władzom federalnym.

Amerykańska armia reaguje na incydent

Siły powietrzne USA poinformowały, że prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

- Jesteśmy świadomi niedawnych doniesień dotyczących operacji amerykańskich samolotów wojskowych na Karaibach i obecnie analizujemy tę sprawę. Załogi samolotów wojskowych to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści, którzy działają zgodnie z ustalonymi procedurami i obowiązującymi wymogami przestrzeni powietrznej - powiedział cytowany przez serwis USA Today pułkownik Emanuel L. Ortiz z Dowództwie Południowego Stanów Zjednoczonych.



USA od pewnego czasu prowadzą operacje w pobliżu Wenezueli. Władze tłumaczą, że ma to związek z walką z tamtejszymi przemytnikami narkotyków.

adg / polsatnews.pl / USA Today