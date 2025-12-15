Ukraina zrezygnuje z członkostwa w NATO? Jest reakcja Kremla

O tym, że Wołodymyr Zełenski może porzucić ambicję dołączenie do NATO, poinformowała w niedzielę agencją Reuters. Podczas rozmów z delegacją amerykańską w Berlinie miał on zgodzić się na to w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Szef delegacji USA Steve Witkoff podsumował niedzielne rozmowy stwierdzeniem, że doszło "do dużych postępów".

W poniedziałek do nowych ustaleń odniósł się rzecznik Władimira Putina. Dmitrij Pieskow powiedział podczas briefingu, że rosyjski przywódca jest w tej chwili otwarty wyłącznie na "poważne rozwiązania w sprawie Ukrainy".

- Można powiedzieć w imieniu rosyjskiego prezydenta, w imieniu prezydenta Putina - jest otwarty na pokój, na poważny pokój, na poważne rozwiązanie. Absolutnie nie jest otwarty na jakieś sztuczki obliczone na grę na czas i tworzenie sztucznych tymczasowych przerw - przekazał Pieskow.

Rzecznik Władimira Putina został zapytany o ramy czasowe dla porozumień pokojowych, jednak odmówił ich określenia. - Nie podejmuję się mówić o jakichś terminach. Myślę, że to byłoby w tej chwili bardzo niewdzięcznym zadaniem - przekazał Pieskow.

Pieskow: Rezygnacja Ukrainy z NATO to "kamień węgielny"

Mimo ostrożności Pieskowa w przekazywaniu informacji o negocjacjach pokojowych - podczas konferencji ponownie podkreślił, że Rosja nie prowadzi "megafonowej dyplomacji" - rzecznik Kremla nazwał "kamieniem węgielnym" rezygnację Ukrainy ze wstąpienia do NATO.

- Rzeczywiście ta kwestia to jeden z kamieni węgielnych i wymaga szczególnego omówienia na tle pozostałych - przyznał Pieskow.

- O to właśnie chodzi w procesie negocjacyjnych, których, chcę to jeszcze raz zaznaczyć, nie chcemy prowadzić w trybie megafonowym - podkreślił rzecznik.

Pieskow zaznaczył przy tym, że deklaracja musiałaby zostać złożona przez Ukrainę w postaci prawnie wiążącego dokumentu. Polityk pochwalił przy tym zaangażowanie w proces pokojowy Stanów Zjednoczonych.

- Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu i chce rozwiązania na Ukrainie. Podejmuje wysiłki, podobnie jak cały jego zespół. Bardzo doceniamy te wysiłki - zapewnił Pieskow.

