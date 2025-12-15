"Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej". Trump o rozmowach w Berlinie
Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że porozumienie mające zakończyć wojnę na Ukrainie jest "bliższe niż kiedykolwiek wcześniej". Zaznaczył, że rozmawiał w tej sprawie z przywódcami Ukrainy, krajów Unii Europejskiej i NATO.
- Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze - powiedział Trump w trakcie spotkania z dziennikarzami na terenie Białego Domu.
- Myślę, że jesteśmy teraz bliżej (rozwiązania w sprawie Ukrainy - red.) niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić - dodał.
ZOBACZ: Plan pokojowy dla Ukrainy. Donald Trump zapowiada działania ws. Rosji i Ukrainy
Zwrócił też uwagę na "ogromne wsparcie" ze strony europejskich liderów w kwestii Ukrainy. Polityk wyraził też nadzieję na gotowość Rosji do przełomu w negocjacjach. "Przeprowadziliśmy wiele rozmów z prezydentem Putinem" - zaznaczył.
Merz: Pierwszy raz widać szanse na rozejm
W podobnym tonie wypowiedział się kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który był gospodarzem poniedziałkowego szczytu w Berlinie.
Szef niemieckiego rządu napisał w serwisie X po zakończeniu ich poniedziałkowej rundy, że po raz pierwszy od początku wojny widać szanse na rozejm w Ukrainie.
"Po raz pierwszy, odkąd zaczęła się wojna, można sobie wyobrazić zawieszenie broni. Chcemy razem iść tą drogą ku pokojowi, z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami i USA" - czytamy we wpisie kanclerza.
Merz oznajmił wcześniej, że rokowania w Berlinie dają "realną szansę na proces pokojowy", a zawieszenie broni przed świętami Bożego Narodzenia "zależy już tylko od Rosji".
ZOBACZ: Ławrow uderza w Trumpa. "Jest pod presją europejskich jastrzębi"
Szef niemieckiego rządu wyjaśnił na konferencji prasowej, że podczas rozmów w Berlinie skupiano się głównie na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, skutecznym mechanizmie egzekwowania zawieszenia broni oraz sprawach terytorialnych.
Berlin. Spotkanie ws. pokoju w Ukrainie
Spotkanie w stolicy Niemiec odbywało się po dwóch dniach negocjacji w Berlinie między delegacjami ukraińską oraz amerykańską. Strona ukraińska ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia do końca poniedziałku. Kluczową kwestią sporną pozostają rozstrzygnięcia terytorialne.
Na wspólnym okazjonalnym zdjęciu z wieczornych rozmów znaleźli się, oprócz gospodarza - kanclerza Niemiec Friedricha Merza, oraz premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego, m.in.: sekretarz generalny NATO Mark Rutte, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz czołowi amerykańscy negocjatorzy, Steve Witkoff i Jared Kushner.
ZOBACZ: Donald Trump o przyszłości Ukrainy w NATO. Padły stanowcze słowa
W szczycie uczestniczył również m.in. premier Donald Tusk. Z przywódcami połączył się telefonicznie prezydent USA.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej