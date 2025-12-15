- Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze - powiedział Trump w trakcie spotkania z dziennikarzami na terenie Białego Domu.

- Myślę, że jesteśmy teraz bliżej (rozwiązania w sprawie Ukrainy - red.) niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić - dodał.

Zwrócił też uwagę na "ogromne wsparcie" ze strony europejskich liderów w kwestii Ukrainy. Polityk wyraził też nadzieję na gotowość Rosji do przełomu w negocjacjach. "Przeprowadziliśmy wiele rozmów z prezydentem Putinem" - zaznaczył.

Merz: Pierwszy raz widać szanse na rozejm

W podobnym tonie wypowiedział się kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który był gospodarzem poniedziałkowego szczytu w Berlinie.

Szef niemieckiego rządu napisał w serwisie X po zakończeniu ich poniedziałkowej rundy, że po raz pierwszy od początku wojny widać szanse na rozejm w Ukrainie.

"Po raz pierwszy, odkąd zaczęła się wojna, można sobie wyobrazić zawieszenie broni. Chcemy razem iść tą drogą ku pokojowi, z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami i USA" - czytamy we wpisie kanclerza.

Merz oznajmił wcześniej, że rokowania w Berlinie dają "realną szansę na proces pokojowy", a zawieszenie broni przed świętami Bożego Narodzenia "zależy już tylko od Rosji".

Szef niemieckiego rządu wyjaśnił na konferencji prasowej, że podczas rozmów w Berlinie skupiano się głównie na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, skutecznym mechanizmie egzekwowania zawieszenia broni oraz sprawach terytorialnych.

Berlin. Spotkanie ws. pokoju w Ukrainie

Spotkanie w stolicy Niemiec odbywało się po dwóch dniach negocjacji w Berlinie między delegacjami ukraińską oraz amerykańską. Strona ukraińska ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia do końca poniedziałku. Kluczową kwestią sporną pozostają rozstrzygnięcia terytorialne.

Na wspólnym okazjonalnym zdjęciu z wieczornych rozmów znaleźli się, oprócz gospodarza - kanclerza Niemiec Friedricha Merza, oraz premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego, m.in.: sekretarz generalny NATO Mark Rutte, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz czołowi amerykańscy negocjatorzy, Steve Witkoff i Jared Kushner.

W szczycie uczestniczył również m.in. premier Donald Tusk. Z przywódcami połączył się telefonicznie prezydent USA.

