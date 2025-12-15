Rekordowe zainteresowanie programem ZUS. Instytucja wysyła do uzdrowisk

Rehabilitacja lecznicza jest elementem tzw. prewencji rentowej, czyli działań mających zapobiegać trwałej niezdolności do pracy i konieczności przyznania renty. Program rehabilitacji leczniczej działa od niemal 30 lat.

- Co roku obejmuje dziesiątki tysięcy osób ubezpieczonych, którym leczenie może pomóc odzyskać zdolność do pracy - podkreśla rzeczniczka podlaskiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka.

ZUS pomaga w powrocie do pracy

Jak podaje, w 2024 roku na taki rodzaj rekonwalescencji zdecydowało się 58 tys. osób. To zauważalny skok względem 2023 r., gdy skorzystało 48,4 tys. obywateli. Istotnym atutem rehabilitacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jej bezpłatność. To po stronie ubezpieczyciela są koszty:

kuracji

zakwaterowania

wyżywienia

dojazdu

W tym ostatnim przypadku zwrot pieniędzy jest możliwy, ale z zastrzeżeniem, że dojazd odbywa się "najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego" - podkreśla ubezpieczyciel.

ZOBACZ: Jedz codziennie łyżkę tego masła. Pomaga zwalczyć "oponkę" i wspiera serce

Poza korzyścią dla zdrowia i kariery zawodowej pobyt w uczestniczących w programie uzdrowiskach wiąże się też ze spędzeniem czasu w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Na mapie są placówki nadmorskie (np. Krynica Morska), położone na terenach górskich (m.in. Krynica-Zdrój), czy tak słynne miejsca jak Ciechocinek i Nałęczów.

ZUS Placówki lecznicze współpracujące z ZUS

Kto ma prawo do rehabilitacji z ZUS?

Rozwiązanie przewidziane jest dla osób, które:

są zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do wykonywania obowiązków zawodowych

pozostają zatrudnione

są ubezpieczone w ZUS

pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

otrzymują rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy

przebywają na L4, a lekarz orzecznik stwierdzi u nich potrzebę rehabilitacji

starają się o świadczenie rehabilitacyjne albo rentę z tytułu niezdolności do pracy

Warunkiem podjęcia kuracji jest szansa, że w jej wyniku pacjent odzyska możliwość zarobkowania.

Jakie choroby są leczone? Schorzenia, które kwalifikują się do rehabilitacji

"W 2024 roku najwięcej osób, bo 41 260, skorzystało z rehabilitacji z powodu schorzeń narządu ruchu"- informuje Katarzyna Krupicka.

Do tej grupy zaliczają się m.in. choroby kręgosłupa powodujące długotrwałą niezdolność do pracy, następstwa urazów kości i stawów, a także przewlekłe schorzenia zwyrodnieniowe ograniczające sprawność ruchową.

ZOBACZ: Polscy naukowcy ostrzegają przed nowym pasożytem. Pochodzi od szopa pracza

Z kolei 3 420 osób przechodziło zabiegi związane ze schorzeniami narządu głosu (np. dysfonia, przewlekłe zapalenie krtani, utrata głosu).

Rehabilitacja ZUS obejmuje również inne grupy schorzeń i wybrane jednostki chorobowe. Wśród nich znajdują się m.in.:

schorzenia układu krążenia (takie jak choroba wieńcowa czy stany po zawale)

choroby układu oddechowego (np. POChP, astma czy powikłania po COVID-19)

schorzenia psychosomatyczne (m.in. zaburzenia lękowe, afektywne)

Ile trwa rehabilitacja lecznicza z ZUS?

Standardowy turnus rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS trwa 24 dni. W uzasadnionych przypadkach czas pobytu może zostać skrócony lub wydłużony.

Istnieją dwie formy leczenia: stacjonarna lub ambulatoryjna (bez nocowania w ośrodku).

ZOBACZ: Czy czekolada może spowolnić proces starzenia? Opublikowano nowe badania

Proces ubiegania się o rehabilitację rozpoczyna się u lekarza prowadzącego, który wystawia wniosek o rehabilitację (na formularzu ZUS lub we własnej formie). Następnie wniosek składa do ZUS pacjent, dołączając dokumentację medyczną potwierdzającą leczenie i schorzenia.

Lekarz może także - na prośbę pacjenta - przesłać wniosek elektronicznie bezpośrednio do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Na podstawie zgromadzonych dokumentów decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Po ludzku współczuję". Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl