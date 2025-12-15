Ranking zaufania do światowych przywódców. Ukraińcy wybrali, w zestawieniu Polska

W tegorocznym rankingu zaufania Ukraińców do światowych przywódców pierwsze miejsce zajął premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer z wynikiem 76,1 proc. Na podium znaleźli się również prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs (73,5 proc.) i prezydent Francji Emmanuel Macron (73,4 proc.).

Ranking zaufania do światowych liderów. Ukraińcy zabrali głos

Badanie "Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Nastroje społeczeństwa ukraińskiego - 2025" zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Nowa Europa.

Wynika z niego również, że zaufaniem co najmniej 70 proc. respondentów cieszą się również: premier Szwecji Ulf Kristersson (73 proc.), prezydent Litwy Gitanas Nauseda (72,8 proc.), kanclerz Niemiec Friedrich Merz (72,7 proc.), prezydent Finlandii Alexander Stubb (72,7 proc.), przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (72,4 proc.) i premier Kanady Mark Carney (71,8 proc.).

W gronie przywódców, którym nieco poniżej 70 proc. ankietowanych znaleźli się: premier Norwegii Jonas Gahr Store (69,9 proc.), prezydent Estonii Alar Karis (69 proc.), premier Holandii Dick Schoof (68,2 proc.) i premier Włoch Giorgia Meloni (67,9 proc.).

Polska i USA z największym spadkiem zaufania. Ranking z Ukrainy

Z rankingu wynika, że największy skok zaufania w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotował kanclerz Niemiec - wzrost o 35,8 pkt proc. Wysokie wskaźniki wystąpiły również w przypadku premiera Wielkiej Brytanii (wzrost o 24,1 pkt proc.) i prezydenta Francji (wzrost o 15 pkt proc.).

Największy spadek zaufania odnotowali natomiast przywódcy, którzy w poprzednich latach zajmowali w rankingu pierwsze miejsca. Jak czytamy, zaufanie do prezydenta Polski spadło o 20,6 pkt proc. (do 44 proc.), a do prezydenta USA o 20,2 pkt proc. (do 24,4 proc.).

Na ostatnich miejscach rankingu znaleźli się liderzy: Węgier, Chin, Białorusi i Rosji.

Badanie przeprowadzone przez Info Sapience na zlecenie Centrum Nowa Europa w dniach od 5 do 26 listopada 2025 r. Próba badawcza liczyła 1000 respondentów. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). Margines błędu wyniósł 3,1 proc.

