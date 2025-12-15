Prof. Marek Migalski w programie "Najważniejsze pytania"

Politolog z Uniwersytetu Śląskiego prof. Marek Migalski pojawi się w poniedziałkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania". Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.

Prof. Marek Migalski wystąpi w "Najważniejszych pytaniach"

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

WIDEO: "Szczątki obiektu przypominającego drona". Trwa akcja służb
Marcin Boniecki / polsatnews.pl / Polsat News
