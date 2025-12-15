Polsat News: Sekretarz generalny NATO odwiedzi Polskę. Podano termin
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi w czwartek Polskę - ustalił dziennikarz Polsat News Michał Stela. W planach jest spotkanie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz polskimi i sojuszniczymi żołnierzami. Wcześniej tego samego dnia ma również zostać ogłoszona pełna gotowość systemów bojowych Patriot.
W czwartek rano odbędzie się wydarzenie z udziałem systemów bojowych Patriot. Te, są już w pełnej gotowości bojowej - ustalił dziennikarz Polsat News Michał Stela.
"Od tego dnia Warszawa będzie najlepiej chronioną stolicą Europy przed atakiem balistycznym i jądrowym" - przekazał dziennikarz.
Z informacji Michała Steli wynika również, że tego samego dnia wczesnym popołudniem Polskę odwiedzi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Wizyta ma pokazać zaangażowanie Sojuszu na wschodniej flance.
Szef NATO odwiedzi także polskich i sojuszniczych żołnierzy. W planach jest również spotkanie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Systemy Patriot w Polsce. "Game changer"
Kluczowy etap wdrożenia do służby w Wojsku Polskim amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot w ramach I fazy systemu WISŁA rozpoczął się we wrześniu 2022 r. na toruńskim poligonie.
Trzy lata później, we wrześniu 2025 roku, na poligonie w Ustce odbyło się pierwsze strzelanie z użyciem Patriotów, w ramach ćwiczeń "Żelazny Obrońca", organizowanych jako odpowiedź na rosyjskie manewry Zapad-25. Ćwiczenia obserwował dziennikarz Polsat News - Michał Stela, który jako jedyny miał dostęp do sztabu obserwacyjnego, z którego prowadzono ćwiczenia.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że tego typu ćwiczenia są niezbędne, by Polska mogła rozwijać zdolności operacyjne i utrzymywać pozycję jednej z największych armii NATO.
- Jesteśmy trzecią co do wielkości armią w sojuszu NATO, ale żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych, potrzebne są takie ćwiczenia jak te dzisiaj w Ustce, ćwiczenia ze strzelania, pierwszy raz w historii Polski, na polskiej ziemi z systemu Patriot. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną - mówił wówczas wicepremier.
Szef MON podkreślił, że systemem IBCS dysponuje tylko amerykańskie i polskie wojsko, ale Polacy wdrożyli go szybciej. - W Stanach Zjednoczonych z takiego systemu strzelano tylko w ramach testów fabrycznych, w Polsce odbyło się pierwsze strzelanie przez jednostkę liniową, która w tym wypadku broni Warszawy, to game changer - dodał.
