Papież modli się za ofiary zamachu w Sydney. "Musimy wyeliminować nienawiść"
- Dość tych form antysemickiej przemocy. Musimy wyeliminować nienawiść z naszych serc - mówił papież Leon XIV w odniesieniu do niedzielnego zamachu terrorystycznego w Sydney. Papież dodał, że modli się za ofiary strzelaniny oraz wszystkie inne osoby doświadczające wojen i przemocy.
W ataku na plaży Bondi w Sydney zginęło co najmniej 15 osób, a 42 osoby zostały ranne. Leon XIV powiedział w poniedziałek, że modli się za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku strzelaniny.
Watykan. Papież modli się za ofiary zamachu w Sydney
- Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu wojny i przemocy. Dzisiaj pragnę zawierzyć Bogu zwłaszcza ofiary wymierzonej w społeczność żydowską terrorystycznej masakry, do której doszło wczoraj w Sydney - powiedział podczas audiencji w Auli Pawła VI.
Biskup Rzymu zaapelował również o zaprzestanie stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec wyznawców judaizmu.
Słowa papieża wybrzmiewają szczególnie w związku z żydowskim świętem Chanuki, które rozpoczęło się w niedzielę 14 grudnia, tego samego dnia, w którym doszło do zamachu w australijskiej stolicy.
Strzelanina na plaży w Sydney. "Akt czystego zła"
W zamachu terrorystycznym na plaży Bondi w Sydney zginęło w niedzielę co najmniej 15 osób, w tym dziecko. Atak nastąpił, gdy zebrani na plaży australijscy Żydzi mieli zamiar zapalić chanukową świecę.
Sprawcami strzelaniny byli ojciec i syn. Jeden z napastników poniósł śmierć, a drugi został zatrzymany przez policję. Służby odmawiają odpowiedzi na pytanie o motyw, jakim kierowali się terroryści.
W sumie po ataku hospitalizowano łącznie 42 osoby, w tym czworo dzieci. Pięć osób pozostaje w stanie krytycznym, a stan pozostałych jest poważny, ale stabilny.
- To, co widzieliśmy wczoraj, było aktem czystego zła, aktem antysemityzmu, aktem terroru (...), do którego doszło w kultowym australijskim miejscu kojarzącym się z radością, ze spotkaniami rodzinnymi, ze świętowaniem – mówił w poniedziałek rano premier Australii Anthony Albanese.
W związku z tragedią na plaży Bondi, rząd zaproponował zaostrzenie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących posiadania broni palnej.
Jak informują służby, niedzielna strzelanina w Sydney była najtragiczniejszym tego typu zdarzeniem w Australii od niemal trzydziestu lat.
