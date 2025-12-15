Na Mazowszu zawyją syreny alarmowe, wysłano alert RCB. "Zachowaj spokój"

"Uwaga! 15-18 grudnia 2025 na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie 'Syrena-25' z wykorzystaniem syren alarmowych" - brzmi treść alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ćwiczenia na Mazowszu. Do mieszkańców wysłano alert RCB

Jak czytamy, ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województwa mazowieckiego. "Zachowaj spokój" - apelują służby.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski informował wcześniej, że uruchomienie syren alarmowych to test w ramach ćwiczeń "Syrena-25". Sygnały dźwiękowe słychać będzie w godzinach 8-15.

W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu.

"Nie oznaczają realnego zagrożenia. Zawyją syreny alarmowe

- Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania - wyjaśnił wojewoda Frankowski.

Zaapelował o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczeń "Syrena-25" nie oznaczają realnego zagrożenia.

