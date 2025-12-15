Na Mazowszu zawyją syreny alarmowe, wysłano alert RCB. "Zachowaj spokój"

Polska

W poniedziałek w województwie mazowieckim rozpoczynają się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do obiorców w tym regionie. "Zachowaj spokój" - apelują służby. Testy potrwają do czwartku.

Fragment syren alarmowych oraz tablica informacyjna z komunikatem "Alert RCB" i mapą Polski z zaznaczonym województwem mazowieckim.
Polsat News/RCB
Ćwiczenia z użyciem syren alarmowych w woj. mazowieckim

"Uwaga! 15-18 grudnia 2025 na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie 'Syrena-25' z wykorzystaniem syren alarmowych" - brzmi treść alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ćwiczenia na Mazowszu. Do mieszkańców wysłano alert RCB

Jak czytamy, ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województwa mazowieckiego. "Zachowaj spokój" - apelują służby.

 

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski informował wcześniej, że uruchomienie syren alarmowych to test w ramach ćwiczeń "Syrena-25". Sygnały dźwiękowe słychać będzie w godzinach 8-15.

 

ZOBACZ: "Części obiektu przypominające drona" w woj. lubelskim. Akcja służb

 

W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu.

"Nie oznaczają realnego zagrożenia. Zawyją syreny alarmowe

- Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania - wyjaśnił wojewoda Frankowski.

 

Zaapelował o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczeń "Syrena-25" nie oznaczają realnego zagrożenia

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Coś przerażającego". Rozpędzony pociąg na przejeździe, a szlabany podniesione
Marta Stępień / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALERTĆWICZENIAMAZOWSZEPOLSKARZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWASYRENY ALARMOWETESTY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 