Marek Siwiec w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wystąpi w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Marek Siwiec w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu Bogdan Rymanowski porozmawia z Arturem Soboniem, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej