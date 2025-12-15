Marek Jakubiak wziął ślub. Jego żona również jest polityczką

Polska

Marek Jakubiak z Koła Poselskiego Wolni Republikanie wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką, również polityczką, Irminą Ochenkowską. Poseł poinformował o szczegółach uroczystości w swoich mediach społecznościowych. Ślubu pogratulował mu m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

Mężczyzna w okularach i garniturze robi selfie na tle zgromadzonego w sali tłumu ludzi. W tle widoczna scena z reflektorami, a w prawym górnym rogu małe zdjęcie pary młodej.
Facebook/Marek Jakubiak
Polityk prawicy Marek Jakubiak wziął ślub

Kandydat na prezydenta w wyborach w 2020 roku Marek Jakubiak i Irmina Ochenkowska pozostawali w nieformalnym związku od wielu lat. W miniony weekend para zdecydowała się na ślub cywilny.

 

Polityk Wolnych Republikanów w internetowym wpisie poinformował, że uroczystość odbyła się w gronie rodzinnym.

 

Wśród tysięcy komentarzy pod postem znalazły się również gratulacje m.in. od byłego premiera Mateusza Morawieckiego czy posłanki Agnieszki Ścigaj, niegdyś - podobnie jak Jakubiak - związanej z partią Kukiz'15.

Polityk prawicy wziął ślub. Dostał gratulacje od Morawieckiego

Wybranką Jakubiaka jest działaczka społeczna i przedsiębiorczyni Irmina Ochenkowska, która niegdyś również próbowała swoich sił w polityce. Startowała m.in. w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jednak nie udało jej się zdobyć wystarczającej liczby głosów. Obecnie Ochenkowska jest wiceprezeską partii Jakubiaka Wolni Republikanie. 

 

ZOBACZ: Krzysztof Śmiszek uderza w szefa BBN. "Niebezpieczne dla prezydenta"

 

Para przekazała wieści o swoim ślubie w niedzielny wieczór. Jakubiek i Ochenkowska pobrali się w popularnym hotelu w miejscowości Mikołajki.

 

"Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super" - poinformował w mediach społecznościowych.

 

 

Ochenkowska jest drugą żoną Jakubiaka, z pierwszą rozwiódł się przed laty. Z pierwszego małżeństwa ma on dwoje dorosłych dzieci, z drugą żoną ma syna. 

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pilny szczyt bez udziału Polski. "Dzieje się coś nieprzyjemnego"
Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MAREK JAKUBIAKPOLITYKAPOLSKAŚLUBWOLNI REPUBLIKANIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 