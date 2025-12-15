Kandydat na prezydenta w wyborach w 2020 roku Marek Jakubiak i Irmina Ochenkowska pozostawali w nieformalnym związku od wielu lat. W miniony weekend para zdecydowała się na ślub cywilny.

Polityk Wolnych Republikanów w internetowym wpisie poinformował, że uroczystość odbyła się w gronie rodzinnym.

Wśród tysięcy komentarzy pod postem znalazły się również gratulacje m.in. od byłego premiera Mateusza Morawieckiego czy posłanki Agnieszki Ścigaj, niegdyś - podobnie jak Jakubiak - związanej z partią Kukiz'15.

Wybranką Jakubiaka jest działaczka społeczna i przedsiębiorczyni Irmina Ochenkowska, która niegdyś również próbowała swoich sił w polityce. Startowała m.in. w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jednak nie udało jej się zdobyć wystarczającej liczby głosów. Obecnie Ochenkowska jest wiceprezeską partii Jakubiaka Wolni Republikanie.

Para przekazała wieści o swoim ślubie w niedzielny wieczór. Jakubiek i Ochenkowska pobrali się w popularnym hotelu w miejscowości Mikołajki.

"Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super" - poinformował w mediach społecznościowych.

Ochenkowska jest drugą żoną Jakubiaka, z pierwszą rozwiódł się przed laty. Z pierwszego małżeństwa ma on dwoje dorosłych dzieci, z drugą żoną ma syna.

