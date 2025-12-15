Groźne powodzie w Maroku. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Lokalne władze poinformowały, że wskutek intensywnych niedzielnych deszczy zalanych zostało co najmniej 70 budynków mieszkalnych i firm na starym mieście.

W poniedziałek rano marokańskie media przekazały, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi wzrosła z 21 do 37 osób. Ponad 30 rannych przewieziono do pobliskiego szpitala.

W oświadczeniu włodarzy prowincji czytamy, że "czternaście osób jest obecnie pod opieką lekarzy w szpitalu Mohammeda V w Safi, w tym dwie na oddziale intensywnej terapii".

Tragiczne skutki powodzi w Maroku. Liczba ofiar rośnie

Wskutek powodzi zniszczeniu uległa znaczna część dróg w prowincji Safi, powodując utrudnienia w ruchu na kilku trasach do i z miasta portowego na wybrzeżu Atlantyku.

Mieszkańcy miejscowości określają niedzielne zdarzenia jako "czarny dzień" w historii Maroka. W udostępnianych w mediach społecznościowych nagraniach widać dramatyczne skutki powodzi oraz działania służb, które przemieszczają się przez miasto w łodziach ratunkowych.

آسفي.. تساقطات مطرية غزيرة خلفت فيضانات وسيول جارفة أغرقت بعض أحياء المدينة مخلفة خسائر كبيرة. pic.twitter.com/Jc0uenRVMy — 2M.ma (@2MInteractive) December 14, 2025

Choć do wieczora poziom wody opadł, co umożliwiło tubylcom dostanie się do własnych mieszkań i uratowanie reszty dobytku, prognozy pogody bynajmniej nie są optymistyczne. Ulewne deszcze wystąpią w całym kraju jeszcze w poniedziałek i we wtorek.

W związku z krytyczną sytuacją pogodową i trwającą akcją ratunkową, w poniedziałek rano odwołano m.in. zajęcia w miejscowych szkołach.

Generalna Dyrekcja Meteorologii w Maroku przekazała, że rok 2024 był najgorętszym okresem w historii Maroka, które od wielu lat zmaga się z dotkliwymi skutkami suszy.

