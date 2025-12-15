Groźne powodzie w Maroku. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Świat

Gwałtowne powodzie w Maroku doprowadziły w niedzielę do śmierci co najmniej 37 osób - poinformowała państwowa telewizja 2M. Największe straty poniosła prowincja Safi na wybrzeżu Atlantyku. Po zaledwie godzinie ulewnego deszczu, woda porwała z dróg samochody oraz zalała domy i sklepy w centrum miasta. Akcja ratunkowa nadal trwa.

Zalane ulice miasta w Maroku z zatopionymi samochodami.
Pixabay; X/2M
W Maroku trwa walka ze skutkami gwałtownych powodzi

Lokalne władze poinformowały, że wskutek intensywnych niedzielnych deszczy zalanych zostało co najmniej 70 budynków mieszkalnych i firm na starym mieście. 

 

W poniedziałek rano marokańskie media przekazały, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi wzrosła z 21 do 37 osób. Ponad 30 rannych przewieziono do pobliskiego szpitala.

 

W oświadczeniu włodarzy prowincji czytamy, że "czternaście osób jest obecnie pod opieką lekarzy w szpitalu Mohammeda V w Safi, w tym dwie na oddziale intensywnej terapii".

Tragiczne skutki powodzi w Maroku. Liczba ofiar rośnie

Wskutek powodzi zniszczeniu uległa znaczna część dróg w prowincji Safi, powodując utrudnienia w ruchu na kilku trasach do i z miasta portowego na wybrzeżu Atlantyku.

 

Mieszkańcy miejscowości określają niedzielne zdarzenia jako "czarny dzień" w historii Maroka. W udostępnianych w mediach społecznościowych nagraniach widać dramatyczne skutki powodzi oraz działania służb, które przemieszczają się przez miasto w łodziach ratunkowych.

 

 

 

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków

 

Choć do wieczora poziom wody opadł, co umożliwiło tubylcom dostanie się do własnych mieszkań i uratowanie reszty dobytku, prognozy pogody bynajmniej nie są optymistyczne. Ulewne deszcze wystąpią w całym kraju jeszcze w poniedziałek i we wtorek.

 

W związku z krytyczną sytuacją pogodową i trwającą akcją ratunkową, w poniedziałek rano odwołano m.in. zajęcia w miejscowych szkołach.

 

Generalna Dyrekcja Meteorologii w Maroku przekazała, że rok 2024 był najgorętszym okresem w historii Maroka, które od wielu lat zmaga się z dotkliwymi skutkami suszy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MAROKOPOGODAPOWODZIEŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 