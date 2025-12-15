Eksplozje w Moskwie. Lotniska wstrzymały pracę, brak prądu i wody
W nocy stolica Rosji została zaatakowana przez drony. Według lokalnych władz obronie przeciwlotniczej rzekomo udało się zestrzelić 18 bezzałogowców. W mieście słychać było eksplozje, dwa lotniska wstrzymały pracę. Z kolei w kilku rosyjskich obwodach brakuje ogrzewania, nie ma też prądu i wody.
W nocy z niedzieli na poniedziałek Moskwa została zaatakowana przez drony, w mieście słychać było eksplozje. Bezzałogowce uderzyły też w Rostów nad Donem i Astrachań.
Rosja: Nocny atak dronów na Moskwę. W mieście słychać było eksplozje
Według mera stolicy Rosji Siergieja Sobianina obrona przeciwlotnicza rzekomo zestrzeliła nad miastem 18 dronów. "Służby ratunkowe pracują na miejscu, gdzie spadły szczątki" - pisał Sobianin.
Lokalne media podawały, że odgłosy eksplozji słychać było w dzielnicy istriński w Moskwie oraz mieście Kaszyra. Z powodu ataku dronów lotniska Domodiedowo i Żukowski w stolicy tymczasowo zawiesiły pracę, ale ograniczenia te zostały już zniesione.
Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar podawał z kolei, że m.in. Rostów nad Donem "padł ofiarą masowego ataku dronów". Urzędnik nie przekazał, jakie były skutki nalotu, ale lokalne media podawały, że w wyniku wstrzymania pracy w elektrociepłowni wiele dzielnic zostało pozbawionych ogrzewania. W rejonie Kamieńskiego mieszkańcy nie mają dostępu do wody.
Mieszkańcy bez ogrzewania, wody i prądu. Dziesiątki dronów nad Rosją
Według niektórych doniesień w nocy doszło też prawdopodobnie do uszkodzenia zakładu przetwarzania gazu w Astrachaniu. Satelity NASA zarejestrowały pożar na terenie magazynu oraz zakładu produkcji na terenie zakładu - pisze agencja Unian.
Również w Biełgorodzie po tym, jak dron uderzył w miejscową elektrociepłownię, miasto pozostaje częściowo bez prądu.
W poniedziałek rano rosyjskie ministerstwo obrony podawało, że nad terytorium Rosji rzekomo zestrzelono 130 dronów, w tym 25 nad samym obwodem moskiewskim.
