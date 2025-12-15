"To jego konstytucyjny obowiązek". Tusk odpowiada Nawrockiemu

W wywiadzie dla Wirtualnej Polski prezydent powiedział m.in., że Donald Tusk "przestał być atrakcyjnym partnerem do rozmów dla liderów Europy Zachodniej, do których wielokrotnie się odwoływał".

Zapytany, "kto jest lepszy: premier czy lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, biorąc pod uwagę potencjalną wizję współpracy", Nawrocki odparł, że będzie współpracował z każdym rządem. Dodał, że odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm.

- Donald Tusk jest dziś premierem, więc - w mojej ocenie, w obecnej sytuacji - szkodzi Polsce bardziej - doprecyzował Nawrocki. - To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie - stwierdził prezydent.

Nawrocki ocenił również, że obecny rząd "doprowadza do kolejnych kryzysów, nie spełnia własnych obietnic i jest po prostu złym rządem".

- Konsekwentnie nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku. Będę współpracował z każdym rządem - oby tylko z lepszym - dodał Nawrocki.

Zapytany, czy czuje się "wetomatem", jak został nazwany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, Nawrocki odpowiedział, że "ustawy, które zawetował, były przygotowywane z myślą o zupełnie innym prezydencie". "Były pisane dla kogoś, kto podpisze wszystko. I to jest istota problemu, a zarazem istota frustracji Donalda Tuska. Prezydentem został nie ten, który - w jego przekonaniu - miał nim zostać" - stwierdził Nawrocki.

Tusk o słowach Nawrockiego. "Nigdy w to nie wątpiłem"

Tusk skomentował słowa prezydenta na platformie X. "Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej" - napisał szef rządu.

Później, w rozmowie z dziennikarzami, premier przyznał, że nie czytał wywiadu, tylko nagłówki, które - jak podkreślił - są wystarczająco znaczące. Zdaniem Tuska przyznanie przez prezydenta, że jest mu bliżej do Brauna, dużo mówi o jego prezydenturze, "o tym, jak w Polsce przebiega linia podziału politycznego".

Szef rządu dodał, iż wolałby, by prezydent pomagał rządowi w polityce zagranicznej. - Prezydent Rzeczypospolitej, który codziennie powtarza, że Polska nie ma żadnego znaczenia, to jest katastrofa. Ja bym wolał, żeby prezydent codziennie powtarzał, że Polska ma wielkie znaczenie - powiedział.

Tusk dodał, że rząd mógłby uzyskać więcej na arenie międzynarodowej, gdyby miał wsparcie ze strony prezydenta. - Moim zdaniem to jest jego konstytucyjny obowiązek. Wspierać i realizować politykę rządu. Bo tak mówi konstytucja, zdrowy rozsądek i tak podpowiada interes narodowy - zaznaczył szef rządu.

Rzecznik prezydenta odpowiada premierowi

Rzecznik prezydenta, odnosząc się do wpisu Tuska na X, stwierdził, że premier "potrafi tylko dzielić i antagonizować Polaków".

"Nie waha się sięgać po putinowskie metody, wciągając służby specjalne do brudnej gry politycznej. Gdy premierowi Tuskowi kończą się argumenty, narasta frustracja i bezradność. Pojawiają się manipulacje oraz półsłówka, których jedynym celem jest skłócenie Polaków, w czym Pan Premier od lat pozostaje mistrzem, budując na tym swoją karierę polityczną" - ocenił Leśkiewicz.

Premier uda się do Berlina na rozmowy o Ukrainie

Donald Tusk w poniedziałek udał się samolotem do Berlina na spotkanie z przedstawicielami Ukrainy i państw zachodu.

Szef rządu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem, że celem rozmów liderów europejskich z udziałem Kijowa i USA w Berlinie jest wypracowanie wspólnej platformy warunków rozejmu i pokoju na Ukrainie.

Polityk powiedział, że liczy na przyjęcie pewnej "platformy, z której będzie wynikało jasno, że po jednej stronie są Ameryka, Europa, Ukraina z wypracowanymi, kompromisowymi, nacechowanymi dobrą wolą warunkami rozejmu i przyszłego pokoju".

- Z drugiej strony Rosja, którą chcielibyśmy wszyscy skłonić tym jednolitym frontem amerykańsko-europejsko-ukraińskim do poważnego, wreszcie poważnego potraktowania tych propozycji - mówił Tusk.

