Podczas trwających w Berlinie negocjacji Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi "osiągnięto znaczący postęp" - oświadczył specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.

Jak poinformował, w spotkaniu amerykańskiej i ukraińskiej delegacji uczestniczyli m.in. reprezentant Donalda Trumpa, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Jared Kushner, doradca i zięć prezydenta USA.

Pięć godzin negocjacji w Berlinie. Witkoff zdradza szczegóły

"Spotkanie w Berlinie prezydenta Zełenskiego, specjalnego wysłannika Witkoffa, Jareda Kushnera oraz delegacji ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy trwało ponad pięć godzin" - napisał Witkoff w poście w serwisie X.

Poinformował, że "przedstawiciele odbyli dogłębne dyskusje na temat 20-punktowego planu pokojowego, programów gospodarczych i innych kwestii". "Osiągnięto znaczny postęp i spotkanie odbędzie się ponownie jutro rano" - oświadczył amerykański wysłannik

Z informacji agencji Unian wynika, że w skład delegacji ukraińskiej wchodził również sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkał się z delegacjami i był obecny na początku obrad, ale wkrótce opuścił salę konferencyjną.

Rozmowy wysokiego szczebla ws. Ukrainy. Kto przyjedzie do Berlina?

Szczegóły rozmów w Berlinie nie są znane, wiadomo, że mają być kontynuowane w poniedziałek. Wciąż nie jest jednak jasne, w jakim formacie i z którymi szefami państw lub rządów w Europie.

W poniedziałek w Berlinie odbędą się rozmowy wysokiego szczebla dotyczące planów zawieszenia broni w Ukrainie. W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

