76 proc. badanych uważa, że spór między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim nie jest dobry dla Polski - wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano, czy konflikt pomiędzy Tuskiem a Nawrockim prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform.

Na w ten sposób zadane pytanie "zdecydowanie tak" odpowiedziało 34 proc. pytanych, a "raczej tak" 42 proc. - czyli łącznie 76 proc. badanych.

Kohabitacja premiera Tuska z prezydentem Nawrockim. Sondaż wśród Polaków

Tylko 3 proc. respondentów jest "zdecydowanie" przekonanych, że konflikt nie prowadzi do paraliżu państwa, a 15,9 proc. uważa, że "raczej nie". Co stanowi ogółem 18,9 proc. badanych, którzy nie widzą takiego kłopotu w kohabitacji premiera z prezydentem. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.

Najbardziej pesymistyczni są wyborcy koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tym gronie aż 86 proc. badanych uważa, że spór Tusk - Nawrocki paraliżuje państwo (z czego 39 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak"). Jedynie 9 proc. wyborców obozu władzy nie widzi problemu.

Niewiele mniejszy pesymizm panuje wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja). Tutaj 72 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że konflikt blokuje reformy. Przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych z tej grupy.

Wśród pozostałych wyborców odsetek osób dostrzegających możliwość paraliżu państwa wynosi 63 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 5-8 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.

