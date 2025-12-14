– Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską – oznajmił Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, której treść przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

W poniedziałek Zełenski powiedział, że z przyjemnością spotkałby się z prezydentem Nawrockim i że jest to dla niego ważne. Zapewnił, że odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od głowy państwa polskiego. "Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera" – zaznaczył Zełenski.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. "Strona polska zaproponowała nam piątek"

Po słowach przywódcy Ukrainy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oznajmił, że trwają prace "w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" nad datą spotkania obu prezydentów w Warszawie.

W środę Przydacz przekazał, że rozmawiał ze stroną ukraińską w sprawie spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego.

- Dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście - dodał minister. - Już wiemy, że pan prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy - przekazał.

Prezydent Ukrainy ostatnią oficjalną wizytę w Polsce odbył 15 stycznia 2025 r. Spotkał się wówczas m.in. z byłym prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem. W trakcie rozmów poruszono m.in. kwestie upamiętnienia polskich ofiar ukraińskiego nacjonalizmu.

Pod koniec czerwca Andrzej Duda przybył z rewizytą do Kijowa. Było to ostatnie spotkanie przywódców obu państw. 6 sierpnia na urząd prezydenta RP zaprzysiężony został Karol Nawrocki.

Berlin. Rozmowy o pokoju w Ukrainie, Zełenski przyznaje: Będą potrzebne kompromisy

Prezydent Zełenski przyznał w niedzielę, że nie jest możliwe osiągnięcie takiego planu pokojowego, który spodoba się wszystkim, dlatego będą potrzebne kompromisy. Podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony USA i Europy w miejsce członkostwa Ukrainy w NATO to kompromis, na który jego kraj się nie zgodzi.

Jak zaznaczył, gwarancje bezpieczeństwa powinny być prawnie wiążące.

Prezydent poinformował też, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Waszyngtonu w sprawie przesłanych kontrpropozycji planu pokojowego.

W sobotę Zełenski poinformował, że Ukraina przygotowuje się do serii kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, które mają odbyć się w niedzielę i poniedziałek w Berlinie. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

Amerykański dziennik "Wall Street Journal" poinformował w piątek, powołując się na źródła, że z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi spotka się w ten weekend w Berlinie specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.

