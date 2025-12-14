Trump obiecał koniec wojny w dobę. Polacy oceniają szanse przed końcem roku
96 proc. Polaków nie wierzy w zakończenie konfliktu w Ukrainie w tym roku - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Jedynie 4 proc. ankietowanych uważa, że wojna zakończy się do końca 2025 roku.
"Donald Trump zapowiadał, że gdy zostanie prezydentem, zakończy wojnę rosyjsko-ukraińską w 24 godziny. Przypominamy, że został zaprzysiężony 20 stycznia 2025 r., a końca wojny nie widać" - pisze w niedzielę "Super Express".
W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zadano pytanie: czy wierzysz, że wojna na Ukrainie zakończy się do końca 2025 r.?
Na tak zadane pytanie 96 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, tylko 4 proc. wierzy w taką ewentualność.
Badanie wykonano w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Niedziela jest 1390. dniem pełnowymiarowej wojny.
Tymczasem Ukraina przygotowuje się do serii kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, które mają odbyć się w najbliższych dniach w Berlinie - poinformował w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski.
Rozmowy mają dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz politycznego porozumienia kończącego wojnę – wyjaśnił ukraiński lider we wpisie w komunikatorze Telegram.
Zełenski zapowiedział sprawozdanie szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umierowa i ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z dotychczasowych kontaktów międzynarodowych.
ZOBACZ: "Przyjedź, stań na tle MIG-ów i podziękuj Polsce". Były premier o Zełenskim
"Generał (szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij) Hnatow oraz przedstawiciele sektora obrony i bezpieczeństwa mają pracować nad szczegółami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej obywateli. Równolegle trwają rozmowy ukraińskich urzędników z amerykańskimi i europejskimi partnerami w sprawie odbudowy i powojennego rozwoju państwa" – poinformował Wołodymyr Zełenski.
Zapowiedział jednocześnie spotkania z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa oraz spotkania z europejskimi liderami w celu wypracowania politycznego porozumienia w sprawie zakończeniu wojny.
Prezydent Ukrainy po raz kolejny podkreślił, że Ukraina dąży do osiągnięcia "godnego pokoju" oraz gwarancji, iż Rosja "nie wróci z trzecim wtargnięciem". Zapowiedział również "maksymalnie aktywną i konstruktywną" pracę ukraińskiej delegacji w Berlinie "ze wszystkimi, którzy rzeczywiście mogą uczynić porozumienie normalnym".
