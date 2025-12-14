W niedzielę po południu czasu lokalnego co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży. W ataku zginęło 12 osób, w tym jeden zamachowiec, a 29 osób zostało rannych. Australijska policja i władze określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny.

Atak w Sydney. Zwiększone środki bezpieczeństwa w światowych stolicach

Niemiecka policja poinformowała o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa wokół Bramy Brandenburskiej w centrum Berlina, gdzie z okazji żydowskiego święta postawiona jest duża menora, na której znajdują się elektryczne światełka.

ZOBACZ: Mówi o nim cały świat. "Dzięki jego odwadze wiele osób żyje"

"Od dawna planowaliśmy wprowadzenie kompleksowych środków bezpieczeństwa na dzisiejsze obchody Chanuki przy Bramie Brandenburskiej. W związku z wydarzeniami w Sydney jeszcze bardziej zintensyfikujemy nasze działania i utrzymujemy (w tym miejscu) silną obecność policji" - zapowiedział rzecznik berlińskiej policji na kanale X.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams oznajmił, że podczas obchodów Chanuki w synagogach w całym mieście wprowadzona zostanie dodatkowa ochrona. Teren przed nowojorską Synagogą Centralną w niedzielę patrolować będzie podwójna liczba uzbrojonych funkcjonariuszy.

Świat zareagował na zamach w Sydney. "Zwiększyliśmy dziś obecność policji"

Londyńska policja również zapowiedziała zwiększenie środków bezpieczeństwa, choć nie ujawniła szczegółów. "Chociaż nie ma informacji sugerujących jakikolwiek związek między atakiem w Sydney a poziomem zagrożenia w Londynie, zwiększyliśmy dziś obecność policji, przeprowadzamy dodatkowe patrole i kontaktujemy się ze społecznością żydowską, aby ustalić, co jeszcze możemy zrobić w nadchodzących godzinach i dniach" - czytamy w oświadczeniu.

ZOBACZ: Atak podczas obchodów Chanuki w Sydney. Są ofiary śmiertelne i ranni

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez zwrócił się do władz lokalnych z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa wokół żydowskich miejsc kultu w okresie od 14 do 22 grudnia - poinformował rzecznik ministra.

Przedstawiciel resortu dodał, że Nunez wezwał do zwiększenia liczby rozmieszczanych sił bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości religijnych i wydarzeń gromadzących duże tłumy, zwłaszcza gdy odbywają się one w przestrzeni publicznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni