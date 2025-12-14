"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. Oglądaj od 9.55

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek o godz. 9.55.

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica
  • Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta
  • Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Krzysztof Bosak, Konfederacja
  • Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
  • Michał Szczerba, Koalicja obywatelska.

