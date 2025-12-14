"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. Oglądaj od 9.55
Polska
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek o godz. 9.55.
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica
- Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta
- Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe
- Krzysztof Bosak, Konfederacja
- Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
- Michał Szczerba, Koalicja obywatelska.
