Ponad 200 byłych zakładników i członków rodzin ofiar Hamasu podpisało list do premiera Izraela Benjamina Netanjahu, domagając się powołania państwowej komisji śledczej w celu zbadania uchybień związanych z atakiem ugrupowań terrorystycznych na Izrael 7 października 2023 r. - przekazał w niedzielę portal Times of Israel.

"Wzywamy rząd Izraela, aby zaprzestał unikania, opóźniania i tuszowania (tej) sprawy oraz aby natychmiast powołał państwową komisję śledczą" - napisali autorzy w liście opublikowanym w 800. dniu po ataku.

Izrael. Rodziny ofiar Hamasu żądają, by Netanjahu powołał komisję śledczą

"Domagamy się prawdy, sprawiedliwości i odpowiedzialności" - czytamy w odezwie. "Jeśli nie macie zamiaru wziąć na siebie odpowiedzialności i powołać takiej komisji, czego żąda większość narodu, opuśćcie stanowiska i pozwólcie zdecydować narodowi" - napisali byli zakładnicy i rodziny, które straciły swoich bliskich podczas najazdu Hamasu.

Sygnatariusze listu domagają się przejrzystego śledztwa w celu zbadania wszystkich okoliczności wydarzeń z 7 października 2023 r., w tym "załamania się systemów obronnych i wywiadowczych (...) oraz pozostawienia cywilów i żołnierzy na pastwę piekła".

"Komisja śledcza nie jest narzędziem politycznym. Nie może składać się z osób, których dotyczy śledztwo. (...) Wyłącznie takie ciało będzie w stanie dotrzeć do pełnej prawdy, a nie tylko tej, którą wygodnie jest ujawnić" - podkreślili autorzy listu.

ZOBACZ: Hamas deklaruje złożenie broni. Warunkiem zakończenie okupacji

7 października 2023 r. Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i pomniejsze ugrupowania przeprowadziły atak na Izrael. Zginęło wówczas 1221 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.

Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo wymienionych przez Hamas na palestyńskich więźniów, albo odbitych przez armię. Izraelskie społeczeństwo zarzuca władzom z Netanjahu na czele, że ich błędy i zaniedbania umożliwiły Hamasowi przeprowadzenie skutecznego najazdu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni