Polityczna kłótnia o MiG-i dla Ukrainy. "Oszukiwano nas"

- Jak zaczęły się tzw. donacje sprzętu wojskowego na Ukrainę, zabieranego z zasobów naszych sił zbrojnych, mówiono, że braki zostaną uzupełnione przez sojuszników. W praktyce jednak wielu żołnierzy dziś często nie ma na czym ćwiczyć ani czym walczyć w niektórych jednostkach - podkreślił lider Konfederacji.

- Kupujemy uzbrojenie na wielopokoleniowy kredyt za własne pieniądze. To, co przedstawia przedstawiciel Platformy (Michał Szczerba - red.) jako rzekome wielkie dobrodziejstwo, czyli (program - red.) SAFE, to są programy dłużne, z których na przykład Niemcy nie zamierzają skorzystać w tym zakresie, w jakim by mogli, dlatego że inne państwa rozsądnie się zadłużają - dodał Bosak.

Przyczynkiem do dyskusji w "Śniadaniu Rymanowskiego" był także wpis Radosława Sikorskiego na temat dostarczenia MiG-ów Ukrainie. "Oświadczam, że Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MiG-29, ale że blisko i owocnie współpracowaliśmy, aby do decyzji przekonać Sztab Generalny Wojska Polskiego. Czyż nie, Andrzeju Dudzie?" - napisał minister spraw zagranicznych.

- Moim zdaniem minister Sikorski trolluje w tym tweecie. (...) Próbuje rozgrywać dwóch prezydentów przeciwko sobie (Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę - red.), pokazując, że współpracowali na rzecz przekazywania uzbrojenia z sił zbrojnych na Ukrainę z poprzednim prezydentem, ale nie pisze tego wprost, to jest element trollowania - skomentował Krzysztof Bosak.

Nieco inną optykę na całą sprawę miał wicemarszałek Sejmu z PSL.

- Dwukrotnie generał Bryś był o tej sytuacji powiadomiony, tym bardziej że sytuacja nie była tą, która rozpoczęła się od obecności w tym momencie generała Brysia, tylko (...) ona już była kontynuacją tej inicjatywy prezydenta Dudy, którą wykazywał będąc jeszcze prezydentem - odpowiedział Piotr Zgorzelski, dodając, że "na 47 donacji, które Polska wykonała wobec Ukrainy, 42 były za prezydenta Andrzeja Dudy, a pięć już za obecnej władzy".

- Jeżeli ja słyszę, że Stany Zjednoczone mają wobec Ukrainy podejście transakcyjne, to ja to rozumiem, bo to jest biznes dla Stanów Zjednoczonych; ale jeżeli my dzisiaj narzucamy taką narrację, że Polska powinna mieć coś za to, to ja chcę powiedzieć tym wszystkim, że polskie bezpieczeństwo leży dzisiaj na granicy frontu rosyjsko-ukraińskiego - podkreślił Zgorzelski.

- Bo żeście ją tam zawlekli - odparł Bosak.

Po programie do słów Radosława Sikorskiego odniósł się również szef BBN Sławomir Cenckiewicz. "Minister Spraw Zagranicznych oficjalnie informuje o oporze Sztabu Generalnego WP wobec donacji myśliwców dla Ukrainy? Po co, dlaczego? To prawda?" - napisał na X.

