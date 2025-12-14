Papież odprawił mszę dla więźniów. Poruszył temat amnestii

Papież Leon XIV odprawił w niedzielę w Watykanie mszę z okazji Jubileuszu Więźniów w ramach Roku Świętego. Uczestniczyli w niej więźniowie, pracownicy zakładów karnych i funkcjonariusze straży więziennej. Leon XIV powtórzył apel papieża Franciszka o różne formy amnestii i umorzenie wyroków.

W homilii w czasie mszy w Bazylice Świętego Piotra papież wyraził nadzieję, że apel ten spotka się z odpowiedzią. Podkreślił też: - W roku liturgicznym jest to niedziela radości, przypominająca nam jaśniejący wymiar oczekiwania: ufność, że wydarzy się coś pięknego, coś radosnego.

ZOBACZ: Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o świadectwie dla zwaśnionych narodów

Przypomniał, że jego poprzednik Franciszek, inaugurując Rok Święty, otworzył symboliczne Drzwi Święte także w rzymskim więzieniu Rebibbia i apelował o udzielenie form amnestii lub umorzenia wyroków, które mają pomóc ludziom odzyskać wiarę w siebie i w społeczeństwo. Franciszek, jak podkreślił Leon XIV, prosił też o zapewnienie wszystkim takim osobom realnych możliwości reintegracji ze społeczeństwem.

Papież Leon XIV odprawił mszę dla skazanych. Mówił o problemach więziennictwa

- Ufam, że w wielu krajach jego pragnienie zostanie podjęte - dodał papież. Następnie powiedział: - Wielu nadal nie rozumie, że po każdym upadku trzeba się podnieść, że żaden człowiek nie jest tożsamy z tym, co zrobił, i że sprawiedliwość jest zawsze procesem naprawy i pojednania.

ZOBACZ: Papież nawołuje do pokoju na świecie. "Nie będę milczącym obserwatorem"

- Kiedy jednak, nawet w trudnych warunkach, zachowuje się piękno uczuć, wrażliwość, troskę o potrzeby innych, szacunek, zdolność do okazywania miłosierdzia i przebaczenia, wtedy z twardej gleby cierpienia i grzechu wyrastają cudowne kwiaty, a nawet w murach więzień dojrzewają gesty, projekty i spotkania wyjątkowe pod względem swojego człowieczeństwa - mówił Leon XIV.

Przywołał problemy więziennictwa, alarmując: - Pomyślmy o przepełnieniu (zakładów karnych), wciąż niewystarczających wysiłkach na rzecz zapewnienia stabilnych programów wychowawczych i edukacyjnych oraz możliwości zatrudnienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni