Nie potrzeba munduru, tajnej siatki ani konspiracji. Wystarczy telefon i aplikacja Telegram.

W półmroku internetowych kanałów agenci Rosji kuszą szybkimi pieniędzmi i zlecają akcje, które wyglądają jak drobne przysługi, a w rzeczywistości mogą zachwiać bezpieczeństwem państwa. Reporterka Polsat News dotarła do osób, które miały stać się narzędziami w tej grze. W reportażu widzowie zobaczą jak wygląda proces werbunku i przekonają się, jak łatwo można być wciągniętym w wyjątkowo niebezpieczną misję.

"Operacja: Sabotaż". Emisja w niedzielę na antenie Polsat News

To jednak dopiero początek. W materiale ujawniona zostanie zawartość telefonów ukraińskich dywersantów skazanych za szpiegostwo. To tam w setkach wiadomości, zdjęć i współrzędnych, zapisano plan wysadzenia pociągu w Polsce.



"Operacja: Sabotaż" powstała w Dziale Projektów Specjalnych Polsat News, w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia". Emisja już najbliższą niedzielę o godzinie 21.00 na antenie Polsat News.

red. / polsatnews.pl