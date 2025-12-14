"Operacja: Sabotaż". Dziennikarskie śledztwo Moniki Gawrońskiej odsłania niewidzialny front
W "Operacji: Sabotaż" reporterka Monika Gawrońska ujawnia, jak rosyjscy operatorzy prowadzą rekrutację w nietypowych miejscach, w których najmniej byśmy się tego spodziewali.
Nie potrzeba munduru, tajnej siatki ani konspiracji. Wystarczy telefon i aplikacja Telegram.
W półmroku internetowych kanałów agenci Rosji kuszą szybkimi pieniędzmi i zlecają akcje, które wyglądają jak drobne przysługi, a w rzeczywistości mogą zachwiać bezpieczeństwem państwa. Reporterka Polsat News dotarła do osób, które miały stać się narzędziami w tej grze. W reportażu widzowie zobaczą jak wygląda proces werbunku i przekonają się, jak łatwo można być wciągniętym w wyjątkowo niebezpieczną misję.
"Operacja: Sabotaż". Emisja w niedzielę na antenie Polsat News
To jednak dopiero początek. W materiale ujawniona zostanie zawartość telefonów ukraińskich dywersantów skazanych za szpiegostwo. To tam w setkach wiadomości, zdjęć i współrzędnych, zapisano plan wysadzenia pociągu w Polsce.
"Operacja: Sabotaż" powstała w Dziale Projektów Specjalnych Polsat News, w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia". Emisja już najbliższą niedzielę o godzinie 21.00 na antenie Polsat News.
