"Operacja: Sabotaż". Dziennikarskie śledztwo Moniki Gawrońskiej odsłania niewidzialny front

Polska

W "Operacji: Sabotaż" reporterka Monika Gawrońska ujawnia, jak rosyjscy operatorzy prowadzą rekrutację w nietypowych miejscach, w których najmniej byśmy się tego spodziewali.

Napis "OPERACJA SABOTAŻ" na ciemnym tle.
Polsat News
Już w niedzielę w Polsat News premiera materiału "Operacja: Sabotaż"

Nie potrzeba munduru, tajnej siatki ani konspiracji. Wystarczy telefon i aplikacja Telegram.

 

W półmroku internetowych kanałów agenci Rosji kuszą szybkimi pieniędzmi i zlecają akcje, które wyglądają jak drobne przysługi, a w rzeczywistości mogą zachwiać bezpieczeństwem państwa. Reporterka Polsat News dotarła do osób, które miały stać się narzędziami w tej grze. W reportażu widzowie zobaczą jak wygląda proces werbunku i przekonają się, jak łatwo można być wciągniętym w wyjątkowo niebezpieczną misję.

 

ZOBACZ: Polsat News Ujawnia: Tak działa rosyjska propaganda w Polsce. "Ja nauczam. Mówię prawdę historyczną"

"Operacja: Sabotaż". Emisja w niedzielę na antenie Polsat News

To jednak dopiero początek. W materiale ujawniona zostanie zawartość telefonów ukraińskich dywersantów skazanych za szpiegostwo. To tam w setkach wiadomości, zdjęć i współrzędnych, zapisano plan wysadzenia pociągu w Polsce. 

 
"Operacja: Sabotaż" powstała w Dziale Projektów Specjalnych Polsat News, w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia". Emisja już najbliższą niedzielę o godzinie 21.00 na antenie Polsat News.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Leżymy i kwiczymy". Czarnek ostrzega przed nowymi ruchami UE
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWADYWERSANCIOPERACJA SABOTAŻPOLSAT NEWSPOLSKAREKRUTACJAROSYJSCY OPERATORZYSZPIEGOSTWOTELEGRAM

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 