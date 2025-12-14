Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało w niedzielę ludzi zebranych na plaży Bondi w Sydney. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki.

W wyniku ataku śmierć poniosło 12 osób, a 29 zostało rannych. Zginął również jeden z napastników, a drugi został zatrzymany przez policję.

Rzucił się na zamachowca. "Jest prawdziwym bohaterem"

Ofiar mogło być więcej, gdyby nie postawa jednego ze świadków, który zakradł się w pobliże jednego z uzbrojonych napastników, a następnie wykorzystując chwilę jego nieuwagi, rzucił się na niego i odebrał mu broń.

Nagranie z akcji szybko obiegło media społecznościowe na całym świecie, a mężczyzna został okrzyknięty bohaterem.

- Ten mężczyzna jest prawdziwym bohaterem, nie mam co do tego wątpliwości. Dzięki jego odwadze wiele osób żyje - powiedział premier Nowej Południowej Walii Chris Minns.

Komisarz policji stanu Nowa Południowa Walii, Mal Lanyon, przekazał podczas konferencji prasowej, że napastnicy użyli broni długiej. Dodał, że policja odnalazła pojazd, w którym prawdopodobnie znajduje się kilka improwizowanych ładunków wybuchowych. Podobne urządzenie było również zamontowane pod kładką, z której strzelali napastnicy.

Strzelanina na plaży w Sydney. "Docierały liczne sygnały ostrzegawcze"

Premier Nowej Południowej Walii potwierdził, że zamach był celowym atakiem na społeczność żydowską.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że przed niedzielnym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Saar zasugerował, że zostały one zlekceważone.

- Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami "globalizacji intifady". Dziś te wezwania się spełniły - oznajmił szef izraelskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał natomiast rząd Australii do walki z "ogromną falą antysemityzmu", która, jak powiedział, "nęka australijskie społeczeństwo".

Szef jednej z pozarządowych stowarzyszeń Żydów australijskich stwierdził z kolei, że atak był "całkowicie przewidywalną tragedią".

W raporcie opublikowanym niedawno przez Radę Wykonawczą Australijskich Żydów (ECAJ) podano, że w ciągu 12 miesięcy, od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, w kraju doszło do 1654 incydentów - około pięciokrotnie więcej niż średnia roczna, odnotowana w dekadzie poprzedzającej atak Hamasu z 7 października 2023 roku, który zapoczątkował wojnę w Strefie Gazy - zauważył portal Times of Israel.

