"Szczątki obiektu przypominającego drona". Trwa akcja służb

W komunikacie przekazano, że teren zabezpieczają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

"Powiadomiliśmy odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim" - dodano.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko użyło uzbrojenia

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a tym samym NATO. Początkowo przekazano, że chodzi o 19 bezzałogowców, następnie poinformowano, że było to 21 maszyn.

Część rosyjskich dronów została zestrzelona przez polską armię z pomocą sojuszników z NATO. W kolejnych tygodniach znajdowano szczątki bezzałogowców w kilku województwach, najwięcej w lubelskim.

ZOBACZ: "Szczątki obiektu przypominającego drona" w powiecie ostrowskim. Służby prowadzą czynności

10 września Polska zwróciła się z wnioskiem do NATO o uruchomienie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. W ramach tego formatu konsultacje odbył się jeszcze tego samego dnia.

Operacja "Wschodnia Straż"

Dzień później prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a 12 września na wniosek Polski odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację "Wschodnia Straż", której podstawowym zadaniem jest znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski. W jej ramach do naszego kraju sojusznicy wysłali dodatkowy sprzęt oraz żołnierzy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni