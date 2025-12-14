Europoseł startujący z list Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdewastowano jego biuro w Katowicach. Ze zdjęć, które polityk umieścił w poście w serwisie X wynika, że na szyldzie, oknie, murach i drzwiach biura znalazły się swastyki i napisy promujące ustrój totalitarny.

Katowice. Zdewastowano biuro europosła KO

"Nie dam się zastraszyć. Dalej będziemy robić swoje - Śląsk jest otwarty, wielokulturowy i nasz wspólny - nie ma zgody na nazistowską falę i akty wandalizmu" - napisał Łukasz Kohut w serwisie X.

ZOBACZ: Dewastacja pomnika "Rzeź Wołyńska". Zatrzymano 17-latka z Ukrainy

Jednocześnie europoseł Koalicji Obywatelskiej przekazał, że zgłosił sprawę policji.

Incydent przed budynkiem siedziby Platformy Obywatelskiej

Do podobnego zdarzenia doszło w październiku w Warszawie. Dwóch mężczyzn miało zjawić się przed budynkiem siedziby Platformy Obywatelskiej, trzymając butelkę z nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, jednak dzięki reakcji świadka, który odepchnął jednego z mężczyzn, butelka rozbiła się przed wejściem.

- Była to substancja palna, dlatego, że doszło tam do odymienia samego wejścia. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na oficjalne stanowisko służb - mówił wówczas na antenie Polsat News poseł PO Adrian Witczak. Zdaniem posła PO Witolda Zembaczyńskiego, sprawcy "wykrzykiwali coś na temat Platformy Obywatelskiej".

ZOBACZ: Atak na siedzibę PO, Tusk uderza w Kaczyńskiego. "Podpalacz z Żoliborza"

Warszawska policja poinformowała później, że policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali "sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie".

Zatrzymany to 44-letni Krzysztof B., mieszkaniec powiatu łosickiego (woj. mazowieckie). "W maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" - podała stołeczna policja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni