Atak podczas obchodów Chanuki w Sydney. Są ofiary śmiertelne

Na plaży Bondi w Sydney w Australii w wyniku niedzielnego ataku zginęło 11 osób, w tym jeden z dwóch zamachowców - przekazały portal australijskiego nadawcy ABC, brytyjski dziennik „Guardian” i agencja Reutera, powołując się na policję stanu Nowa Południowa Walia.

Jak dodano, rannych zostało co najmniej 18 osób, poszkodowani są dwaj policjanci.

Służby ostrzegły, że w okolicy zdarzenia występuje zagrożenie wybuchem. Pirotechnicy starają się rozbroić improwizowany ładunek wybuchowy.

Do ataku doszło, gdy australijska społeczność żydowska zgromadziła się na plaży na obchodach święta Chanuki.

Australia. Atak na plaży podczas obchodów Chanuki. Zginęło 10 osób

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że przed tym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze.

"Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami 'globalizacji intifady'. Dziś te wezwania się spełniły" - oznajmił szef izraelskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z "ogromną falą antysemityzmu", która, jak powiedział, "nęka australijskie społeczeństwo".

Premier Australii Anthony Albanese zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po tej naradzie spodziewane jest jego wystąpienie.

