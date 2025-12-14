Andrzej Domański w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11
W emitowanym 14 grudnia odcinku programu "Polityczny WF z gościem" Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka, dziennikarz Interii poruszą z ministrem finansów Andrzejem Domańskim szereg kluczowych tematów gospodarczych i społecznych. Zapytają ministra Domańskiego ile w tym roku Polacy wydadzą na święta, poruszą temat kryptowalut, podatku katastralnego i sytuacji finansowej w służbie zdrowia.
Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka zapytają ministra finansów Andrzeja Domańskiego o relacje między rządem a Narodowym Bankiem Polskim oraz o to, czy pojawia się realna perspektywa przyjęcia waluty euro.
Minister finansów w programie "Polityczny WF z gościem". W niedzielę w Polsat News
Istotnym elementem rozmowy będzie omówienie projektu ustawy rozszerzającej uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
Minister przedstawi także aktualne stanowisko rządu wobec obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku - czy pozostaje ona jedynie deklaracją, czy też zbliża się realizacja tego postulatu.
