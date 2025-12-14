Andrzej Domański w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11

Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka zapytają ministra finansów Andrzeja Domańskiego o relacje między rządem a Narodowym Bankiem Polskim oraz o to, czy pojawia się realna perspektywa przyjęcia waluty euro.

Minister finansów w programie "Polityczny WF z gościem". W niedzielę w Polsat News

Istotnym elementem rozmowy będzie omówienie projektu ustawy rozszerzającej uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

ZOBACZ: "To katastrofa dla polskiej gospodarki". Czarnek wskazał warunek polexitu

Minister przedstawi także aktualne stanowisko rządu wobec obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku - czy pozostaje ona jedynie deklaracją, czy też zbliża się realizacja tego postulatu.

"Polityczny WF z gościem" - w każdą niedzielę o 11:00 w Polsat News oraz na polsatnews.pl, zaraz po "Śniadaniu Rymanowskiego".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Tajne posiedzenie Sejmu. Media: Tusk przedstawi ważną informację Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl