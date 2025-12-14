Andrzej Domański w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11

Polska

W emitowanym 14 grudnia odcinku programu "Polityczny WF z gościem" Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka, dziennikarz Interii poruszą z ministrem finansów Andrzejem Domańskim szereg kluczowych tematów gospodarczych i społecznych. Zapytają ministra Domańskiego ile w tym roku Polacy wydadzą na święta, poruszą temat kryptowalut, podatku katastralnego i sytuacji finansowej w służbie zdrowia.

Logo programu "Polityczny WF z gościem" na niebieskim tle.
Polsat News
Minister finansów Andrzej Domański w programie "Polityczny WF z gościem" w Polsat News

Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka zapytają ministra finansów Andrzeja Domańskiego o relacje między rządem a Narodowym Bankiem Polskim oraz o to, czy pojawia się realna perspektywa przyjęcia waluty euro.

Minister finansów w programie "Polityczny WF z gościem". W niedzielę w Polsat News

Istotnym elementem rozmowy będzie omówienie projektu ustawy rozszerzającej uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

ZOBACZ: "To katastrofa dla polskiej gospodarki". Czarnek wskazał warunek polexitu

 

Minister przedstawi także aktualne stanowisko rządu wobec obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku - czy pozostaje ona jedynie deklaracją, czy też zbliża się realizacja tego postulatu.

 

"Polityczny WF z gościem" - w każdą niedzielę o 11:00 w Polsat News oraz na polsatnews.pl, zaraz po "Śniadaniu Rymanowskiego".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Tajne posiedzenie Sejmu. Media: Tusk przedstawi ważną informację
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANDRZEJ DOMAŃSKIKWOTA WOLNA OD PODATKUMINISTER FINANSÓWNARODOWY BANK POLSKIPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACYPOLSAT NEWSPOLSKARZĄDWALUTA EURO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 