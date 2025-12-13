To ważne spotkanie wpisuje się w intensyfikujące się działania Białego Domu, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia porozumienia o wstrzymaniu walk na Ukrainie jeszcze przed końcem roku - ocenia dziennik.

Decyzja o wysłaniu Witkoffa na rozmowy z przedstawicielami Rosji i Ukrainy w sprawie amerykańskiej propozycji planu pokojowego świadczy o nasilających się działaniach USA w celu zbliżania stanowisk Kijowa i Waszyngtonu dotyczących warunków tego planu - zaznaczyła gazeta.

Rozmowy o pokoju w Ukrainie. Spotkanie Witkoffa z europejskimi liderami w Berlinie

Jak poinformował "Wall Street Journal", Witkoff ma spotkać się także z odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w niedzielę i poniedziałek.

W rozmowach mają wziąć udział również prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także doradcy z ich krajów odpowiedzialni za kwestie związane z Ukrainą - przekazały źródła.

W czwartek Donald Trump powiedział, że nie wie, czy USA wezmą udział w zaplanowanym na sobotę spotkaniu w Europie na temat wojny na Ukrainie. – Nie chcemy tracić dużo czasu – dodał.

Źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało w piątek wieczorem, że zapowiadane na sobotę spotkanie w Paryżu poświęcone Ukrainie nie dojdzie do skutku. Wcześniej media informowały, że w rozmowach mieli uczestniczyć wysocy rangą przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich.

W piątek w Berlinie służby prasowe niemieckiego rządu poinformowały, że w poniedziałek kanclerz Friedrich Merz spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów ma być aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów planują dołączyć także inni przywódcy europejscy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.

Maria Zacharowa oskarża zachodnich polityków. "Powiązani z Zełenskim poprzez korupcję"

W rozmowie z rosyjską agencją informacyjną TASS rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że zachodni politycy są powiązani z Wołodymyrem Zełenskim poprzez korupcję, a on szantażuje ich w sprawie warunków zawarcia pokoju na Ukrainie i kwestii wyborów.

– Prawdziwy terrorysta, jakim jest (Wołodymyr Zełenski - red.) - zarówno w swoich metodach, jak i ideologii - jest przyzwyczajony do szantażowania wszystkich. Wie, kto jest w jakim korupcyjnym układzie z nim na Zachodzie – powiedziała.



Agencja przytoczyła także wcześniejszą wypowiedź Zacharowej z briefingu, w której zaznaczyła, że - jej zdaniem - Zełenski nie potrzebuje wyborów na Ukrainie, ponieważ chce, żeby Zachód go "wybrał".

